Маленькие пациенты учатся терпению, храбрости и доброте…

Когда маленький человек болен, больничная палата становится ему на время домом. Врачи и медицинские сестры делают все, чтобы облегчить его страдания, но все равно, больница – это больница. Понимая это, волонтеры страховой компании «Сахамедстрах» и школьники Якутска снова решили провести акцию «Коробка храбрости», на этот раз они собрали игрушки и книжки для маленьких пациентов Детской инфекционной клинической больницы, что на Курашова, 91/3. Сюда везут детей с тяжелыми инфекционными заболеваниями и обращаются в самых отчаянных ситуациях.

Педиатр Галина КУЗЬМИНА рассказала мне, что коробки храбрости установили в больнице у дверей процедурных кабинетов, где маленьким пациентам каждый день проводятся различные медицинские манипуляции. Уколы, перевязки, другие болезненные процедуры переносятся даже взрослым человеком тяжело. А тут ребенок…

Теперь, идя на процедуру, малыши получают из рук врача или медсестры игрушки, краски, альбомы для рисования, книжки, и страх куда-то пропадает.

Разве не здорово, что больной ребенок, у которого сжимается от страха сердечко, может немного расслабиться, выбрав себе в коробке храбрости игрушку, которая станет ему другом в самое трудное для него время, а, может быть, и на всю жизнь. С ней он будет смелее ходить на процедуры, сжимая ее в руках, он будет чувствовать, что держит за руку кого-то очень близкого и родного, а засыпая, будет класть ее рядом, с ней ему легче будет пережить боль. Немаловажно также, что акция помогает сформировать у ребенка доверие к медицинским работникам. А еще благодаря ей, дети учатся терпению и храбрости, что тоже очень важно.

Будем вместе, и пусть наши сердца будут всегда открыты для добрых дел!

P.S. Запас игрушек нужно будет, наверное, время от времени пополнять, поскольку они будут уходить с детьми к ним домой (друзей же не бросают!), так что при желании вы тоже можете в любое время принести в больницу игрушку или книжку.