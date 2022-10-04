Мальчиков родилось больше, чем девочек: к чему бы…

В Якутии за девять месяцев 2022 года родилось более 8,5 тысяч детей

В сентябре 2022 года в Якутии родился 1031 ребёнок: 507 мальчиков и 524 девочки.

Всего за девять месяцев текущего года, объявленного главой Якутии Айсеном Николаевым Годом Матери, родился 8 551 ребёнок: 4 415 мальчиков и 4 136 девочек.

По данным Управления ЗАГС, в сентябре 2022 года в Якутии зарегистрировано рождение 549 девочек и 545 мальчиков.

В сентябре популярными у мальчиков стали имена Лев, Марк, Максим, Дмитрий, Александр, Тимофей и Илья.

В списке редких и необычных имён мальчиков, получивших свидетельства о рождении в сентябре 2022 года: Биниамин, Шердил, Кристан, Юджин, Мир, Алмаз.

Популярными именами девочек в сентябре стали София, Виктория, Ева, Милана, Алиса, Диана и Мия.

В списке редких необычных имён – Альяна, Ани, Лунна, Ниса, Денна, Итильда, Ярославна, Милани.