Мальчик из Якутии стал первым «цифровым» ребенком в России

Первая в стране регистрация на основании электронного медицинского документа о рождении прошла в республиканском органе ЗАГС, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Мининноваций региона.

«Обычно ребенка ждут девять месяцев, но этого ребенка мы ждали более трех лет — с момента старта проектирования суперсервиса „Рождение ребенка“. Первым в России „цифровым“ ребенком оказался мальчик, которого родители решили назвать Марком», — приводятся слова замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева.

Отмечается, что теперь зарегистрировать рождение ребенка можно полностью в электронном виде.

Для этого с согласия матери в роддоме оформляют электронный медицинский документ о рождении, он поступит в ее личный кабинет на «Госуслугах». После этого нужно перейти на услугу по регистрации рождения и заполнить заявление, где необходимо указать имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в регистрации.

Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В личный кабинет матери ребенка на «Госуслугах» поступит уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.