Мальчик из Якутии получил корову от Путина

Якутский школьник Алеша Сокольников этим летом позвонил на «Прямую линию» Владимира Путина с просьбой помочь в приобретении коровы. Оператор зафиксировал разговор с мальчиком, пожелание ребенка было передано в Министерство сельского хозяйства региона, которое посоветовало участвовать в грантовом конкурсе. Позже выяснилось, что у семьи Алеши несколько лет назад сгорел дом, нуждается в улучшении жилищных условий, мальчик проживает у тети.

Проблемой Алеши занялась общественная приемная «Единой России», было решено передать корову по программе социального министерства труда и социального развития Якутии. И вот Алеша получил корову! Красавица с символическим именем Кэскилээнэ («Будущее») доставлена маленькому якутянину из Амгинского улуса. Алеша учится в 8 классе Арылахской школы Чурапчинского улуса. На видео, размещенном в Инстаграм, зафиксирован счастливый момент знакомства.