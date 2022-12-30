30.12.2022
20:41
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Праздники

Мальчик из Якутии написал письмо Путину в надежде на новогоднее чудо

В преддверии Нового года, 30 декабря, многодетной семье Оконушкиных из пригородного села Хатассы подарили два персональных компьютера от имени президента России, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Компьютеры и сладкие подарки вручили заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина и глава города Якутска Евгений Григорьев.  Родители семи сыновей рассказали, что письмо президенту России Владимиру Путину написал третий сын Артур в надежде на новогоднее чудо.

«И чудо произошло, спасибо нашему президенту Владимиру Путину за такой быстрый ответ, спасибо руководству республики и города Якутска. Сыновья очень рады, что им подарили сразу два компьютера с мониторами. Даже обещали помочь в их установке. Главное – дети довольны, большой сюрприз перед новым годом», – рассказал отец семейства. 

Фото: тгк Балабкина Бриф
Источник: тгк Балабкина Бриф

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