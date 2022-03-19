Малая авиация Якутии расправит крылья

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» утвердило Федеральные авиационные правила №10. Упрощаются требования к юридическим лицам и ИП, выполняющих коммерческие, в том числе пассажирские, перевозки.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. И с этого момента, эксплуатанты воздушных судов, выполняющих коммерческие воздушные перевозки исключительно на пилотируемых воздушных суднах с максимальной взлетной массой менее 5700 кг, в том числе вертолетах, максимальная взлетная масса которых составляет менее 3100 кг, могут получить право на перевозку грузов и пассажиров в рамках выполнения авиаработ.

При этом, согласно правилам, сертификат на авиаперевозки могут получить лишь те предприятия, где парк ВС имеет не менее трех единиц авиатехники, подпадающей под понятие «авиации малого класса».

«Принятые документы послужат развитию «малой» авиации, обеспечат доступность для жителей отдаленных населенных пунктов Якутии. Также они могут способствовать снижению стоимости авиационных перевозок пассажиров, почты и грузов», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Отметим, с 1 января 2021 года вступили в действие ФАП № 494 от 19 ноября 2020, которые упростили требования для сертификации малой авиации, выполняющей авиационные услуги.