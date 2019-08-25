Максимов день — народные приметы 26 августа

26 августа 2019 года православные христиане отмечают преставление (662), перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.

Максим Исповедник — христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Защитник и выразитель христологической доктрины диофелитства — учения о двух природных волях во Христе.

В народном календаре этот день был известен как Максимов день. В этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили.

Народные приметы на 26 августа: