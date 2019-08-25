26.08.2019
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Народный календарь
Максимов день — народные приметы 26 августа
26 августа 2019 года православные христиане отмечают преставление (662), перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.
Максим Исповедник — христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Защитник и выразитель христологической доктрины диофелитства — учения о двух природных волях во Христе.
В народном календаре этот день был известен как Максимов день. В этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили.
Народные приметы на 26 августа:
- Коли грибовно, так и хлебовно.
- Грачи устраивают пробные облёты.
- Ветры дуют тихо — к вёдру, а бурей проносятся — быть дождливому сентябрю.
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