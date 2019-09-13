Максим Трофимов встретился с руководством наркодиспансера

Сегодня, 13 сентября, временно исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов встретился с руководством Якутского республиканского наркологического диспансера.

В ходе встречи обсуждалась наркоситуация в городе Якутске. Заместитель главного врача ГБУ РС (Я) ЯРНД Любовь Копылова сообщила, что ситуация с употреблением наркотических средств остается острой.

«Несмотря на то, что показатели распространения наркомании в Якутске и по Республике Саха (Якутия) значительно ниже, чем по Российской Федерации, но имеют тенденцию к росту», — сказала заместитель главного врача.

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков по городу Якутску за восемь месяцев этого года составило 509 человек (2017 год — 654, в 2018 г — 832; по РС(Я) в 2017г – 1229; 2018 — 1731). В их числе зарегистрировано 131 больных с синдромом зависимости от наркотических средств (наркоманией), и 378 лиц с пагубным употреблением наркотических средств. Показатель общей заболеваемости наркоманией составило 57,5 на 100 000 населения (в 2018г г. Якутск – 53,3; РС(Я) – 51,3), пагубное употребление наркотических веществ составило 165,9 (2018 г – по г. Якутску 162,3, по РС(Я) – 110,0).

По информации ЯРНД, в течение восьми месяцев 2019 года выявлено впервые 11 больных с наркоманией и 76 с пагубным употреблением наркотических средств.

В ходе встречи Максим Трофимов уточнил результаты и эффективность ежегодного медицинского тестирования школьников старше 13 лет.