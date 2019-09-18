Максим Трофимов встретился с дольщиками дома по ул. Короленко, 25

17 сентября временно исполняющий обязанности главы города Максим ТРОФИМОВ встретился с жильцами многоквартирного дома по ул. Короленко, 25 и обсудил проблемные вопросы, связанные с вводом дома в эксплуатацию и подачей тепла.

На совещании присутствовали заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросам Роман СОРОКИН, заместитель главы по развитию территорий Евгений ГРИГОРЬЕВ, представитель ПАО «Якутскэнерго» и управляющей компании.

Напомним, что дом по ул. Короленко, 25 на данный момент не введен застройщиком в эксплуатацию. Вводу препятствует ряд вопросов, о которых подробно рассказал Евгений Григорьев. Проблемы связаны с земельными участками, на часть которых наложен судебный запрет на регистрационные действия, по причине судебного разбирательства. Вопрос держит на особом контроле прокуратура города Якутска. Также необходимо привести в соответствие проектно-сметную документацию, которая не совпадает с существующей ситуацией. Окружная администрация города оказывает все возможное содействие в оформлении документации.

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«Путь сдачи дома в эксплуатацию есть. Есть дорожная карта, которая понятна всем сторонам», — отметил Максим Трофимов.

Вина за сложившуюся сложную ситуацию с вводом дома в эксплуатацию по большей части лежит на застройщике, ООО «Товары Саха Якутместпрома». Кроме того, текущие проблемы с запуском тепла в данный дом отягощены многомиллионным долгом жильцов перед теплоснабжающей организацией. Суммарный долг жильцов дома за отопление составляет на сегодня около 18 млн. рублей. Это серьезно отягощает переговорный процесс с энергетиками, который ведет окружная администрация по запуску тепла. В соответствии с законодательством, жильцы обязаны своевременно и полном объеме оплачивать предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. В свою очередь, половина жильцов многоквартирного дома не оплачивают жилищно-коммунальные платежи, в связи с тем, что дом не сдан в эксплуатацию.

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«По информации ПАО «Якутскэнерго» застройщик имеет задолженность порядка 18 миллионов рублей за тепловую энергию. Ресурсная организация сообщает, если сумма задолженности будет погашена более чем на 50%, то могут начаться переговоры о реструктуризации долга и подаче тепла», — прокомментировал Роман Сорокин.

Максим Трофимов пригласил инициативную группу жильцов многоквартирного дома на встречу с представителями застройщика, которое состоится сегодня в Окружной администрации города Якутска.