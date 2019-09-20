Максим Трофимов провел заседание КЧС

Вчера, 19 сентября, временно исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского города Якутска.

Ситуацию в многоквартирном жилом доме по адресу Билибина, 46/5 в связи с угрозой обрушения здания прокомментировал руководитель Сайсарского округа Леонид Бястинов. Накануне комиссия провела визуальное обследование дома. «Наблюдается неравномерная осадка здания, искривление горизонтальных и вертикальных линий фасада, перекос оконных и дверных проемов, сдвиги и выпадение отдельных конструкций», — сообщил руководитель округа. По его информации, в целях предотвращения дальнейших деформаций необходимо произвести укрепительные работы стен и фундамента. Двухэтажный жилой дом 1987 года постройки в установленном порядке не признан аварийным и подлежащим сносу.

Максим Трофимов поручил МКУ «Главстрой» дать рекомендацию по проведению ремонтных работ, составить смету технического обследования ремонтных работ, направить пакет документов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я).

По ситуациям в многоквартирных домах, расположенных по ул. Якутская 4, 4/1 и 14, где существует проблема системы теплоснабжения, руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов сообщил, что аварийные инженерные сети находятся в крайне удручающем состоянии.

Напомним, благодаря слаженной работе нескольких бригад сварщиков, в четверг, 19 сентября удалось отремонтировать сети теплоснабжения в домах по ул. Якутская 4 и 4/1, тепло в дома подано. В доме по ул. Якутская, 14 отопление также подано, в нескольких местах возникали течи, ремонт системы отопления будет произведен в ближайшие дни.

«Примерная общая стоимость ремонтных работ трех домов, находящихся по ул. Якутская 4, 4/1 и 14 один миллион двести тысяч рублей», — отметил Айаал Егинов.

Департаменту финансов окружной администрации поручено выделить денежные средства на проведение аварийно-восстановительных работ системы теплоснабжения. Также Максим Трофимов рекомендовал МУ МВД «Якутское» оказать содействие в проведении работы по выявлению фактов незаконной сдачи муниципального имущества в аренду.