Максим Терещенко обсудил с банками поддержку промышленности на фоне санкций

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко обсудил с региональными руководителями ряда российских банков новые меры поддержки для промышленных предприятий на фоне введенных санкций против России.

В ходе совещания подчеркнуто, что внимание сосредоточено на создании и развитии существующих промышленных проектов, и это касается, не только крупных компаний. Государство готово выдавать промпроизводителям безвозмездные гранты, благодаря которым до 90% компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам. На эти цели в 2022 году республике выделено из федбюджета 13 млн рублей, в планах на следующий год эту сумму увеличить.

«Особое внимание сейчас сфокусировано на оказание поддержки нашим производителям импортозамещающей продукции. Эти товары, которые производятся в регионе, должны иметь конкурентные преимущества в сравнении с зарубежными аналогами. Поэтому бизнесу нужна стимулирующая поддержка, которая позволит модернизировать и расширить производство, увеличить производительность и, самое главное, сохранить рабочий коллектив. Со своей стороны мы готовы помогать нашим отечественным производителям, исходя из запросов наших потребителей. Такую же задачу довели до банков, чтобы, в первую очередь, реальная помощь шла местным предприятиям», — подчеркнул министр.

Напомним, что индекс промышленного производства Якутии по итогам 2021 года превысил 116%, республика вошла в первую десятку регионов страны. По итогам 5 месяцев 2022 года динамика составляет 111,3%. Минпромторг России также высоко оценил производственные показатели республики, где добыча ключевых ресурсов достигла исторических рекордов. Якутия по итогам конкурсного отбора получила самую большую субсидию на поддержку промышленного производства – более 170 млн рублей.

Кроме того, несмотря на санкции, промышленные компании не собираются снижать плановых объемов. Ряд добывающих предприятий заявили о расширении производства и об увеличении рабочих мест, в особенности, в Нерюнгринском районе.

Министр отметил, что в условиях санкций необходимо поддержать обрабатывающие предприятия республики: лесоперерабатывающей, легкой, ювелирной промышленности и др. Для поддержки этих отраслей в Якутии выделены субсидии на займы по ставке 1% и 3% годовых. Кроме того, для поддержки строительной отрасли в перечень предприятий, которые получат субсидии, включили собственное производство металлоконструкций.

По итогам совещания министр предложил банкам РФ, работающим в Якутии, проработать вопрос создания целевых кредитных продуктов для отраслевых предприятий.

Ранее сообщалось, что Минпромгеологии Якутии совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО разработали первый в регионе кредитный продукт «Газификация жилого дома». Жители республики, чьи дома попадают в программу социальной газификации согласно Указу президента, могут получить кредиты на газификацию внутри участка, в том числе купить и установить газовое оборудование: albank.ru/ru/credits/home-gasification/

Фото: Евгений Биятов