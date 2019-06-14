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Максим Макиевский: «Люди, с которыми ты работаешь, определяют твою жизнь»

Сколько лет уже общаюсь с медиками, но каждый раз, разговаривая с ними, волнуюсь и вдохновляюсь. Вот и этот раз, побывав в отделении нейрохирургии Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи и поговорив с врачами и медсестрами, не откладывая, села писать. Пишущая братия знает, что если берешься за материал сразу, значит, что-то тебя тронуло.

Накануне мы договорились со старшей сестрой отделения Марьяной Корякиной собрать ее коллег и поздравить всех медиков всей нашей большой республики, но разговор наш вышел за рамки стандартного поздравления и вылился в маленькие такие интервью. О профессии, о коллективе, о коллегах.

Макиевский, Саакян и Егоров — нейрохирурги, их пациенты – люди, преимущественно с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с заболеваниями головного мозга, травмами позвоночника. Их объединили нейрохирургия и экстренная медицина.

Максим Макиевский: «Без призвания ты будешь несчастлив в своей работе».

Что для Вас коллектив, Максим Юрьевич?

— Когда я здесь начинал еще медбратом на втором курсе мединститута в 1999 году, мне сразу понравился коллектив. Тот состав врачей, который работал тогда, это были бескорыстные специалисты, которые стали моей второй семьей.  Я мог рассчитывать на них во всех смыслах. Они могли приехать ночью помочь мне как молодому специалисту, они меня поддерживали. Мы тут были все друг за друга горой. Жаль, что время неумолимо, одни люди уходят, другие приходят. Сейчас мы с Игорем Спартаковичем Яхонтовым, как связующее звено, пытаемся сохранить те отношения в коллективе, которые приняты были у нас в прошлом веке. Это доверительные отношения и ощущение, что ты приходишь к людям, которым полностью доверяешь. Когда после окончания московской ординатуры встал вопрос, оставаться в Москве или вернуться сюда, я безоговорочно вернулся, хотя варианты там были лучше. Я вернулся именно в коллектив. Потому что те люди, с которыми работаешь, определяют твою жизнь. Мне здесь комфортнее.

— Призвание в медицине обязательно?

— Обязательно, без призвания ты будешь несчастлив в своей работе. Работа у нас тяжелая и, на взгляд очень многих специалистов, недостаточно оплачиваемая, по затратам, поэтому случайных людей здесь нет, а если они и есть, то они глубоко несчастны и не могут профессионально работать.

— Что бы я пожелал коллегам?

— Хочу пожелать, чтобы люди не теряли человечности.

Зораб Саакян: «Каждый раз идешь на операцию, как в первый раз».

— Почему нейрохирургия, Зораб Симонович?

— Еще будучи в классе десятом, учась в малой медицинской академии, узнал о нейрохирургии, мне показалось интересным, я пошел в медицинский и выбрал потом эту стезю.

— Романтика?

— Конечно, это же медицина!

— Что об отделении скажете?

— Мы все врачи в отделении почти одного возраста, хорошо понимаем, помогаем, поддерживаем друг друга. После института я прошел ординатуру в Иркутске, потом приехал сюда, и мне очень нравится то место, куда я попал. У нас очень большой  фронт работы, операционный план большой, масштаб травм и заболеваний огромный, поскольку мы единственные в республике как экстренная нейрохирургия. Работать интересно, постоянно учишься чему-то новому.

— К операциям, наверное, привыкаешь?

— Здесь невозможно привыкнуть к чему-то одному, все случаи абсолютно разные, в каждом есть свои нюансы. Каждый раз идешь на операцию, как в первый раз. В этом и заключается, наверное, интерес. Наши старшие товарищи всегда готовы научить. Я считаю, что мне повезло, что я здесь работаю.

Александр Егоров: «Хирург должен быть хладнокровным».

— Как Вы пришли в медицину, Александр Александрович?

— Лет в пять я решил стать врачом, прошел малую медакадемию, поступил в институт, окончил его, работал в детской нейрохирургии, потом перешел сюда, в отделение нейрохирургии Республиканской больницы. Работа здесь очень интересная, операции сложные, да и объем операций гораздо больше, плюс более выраженный профессиональный рост.

— Какие черты характера, на Ваш взгляд, важны для хирурга?

— Хирург должен быть хладнокровным, каждый раз мне надо оценить масштаб операции, определить для себя тактику, настроиться. Быть хладнокровным не значит быть равнодушным. Это разные вещи. Ты можешь сочувствовать пациенту, переживать за исход операции, но голова у тебя должна оставаться холодной, а руки твердыми. Ты ответствен за пациента, за то, как пойдет лечение,  поэтому необходимо поддерживать пациента морально. Бывают случаи, когда люди опускают руки. Когда человек не стремится к выздоровлению, врачу трудно добиться максимального эффекта в лечении, а ведь реабилитация может проходить очень долго. Значит, я должен быть еще и психологом, убедить его, помочь ему поверить в себя.

Успешность любого медицинского учреждения построена на командной работе. В одной цепочке врач, медицинская сестра, младший медицинский персонал – все от кого зависит успех лечения и комфорт пребывания больного человека в стационаре.

Иннокентий Иванов — единственный медбрат в отделении, до нейрохирургии поработал пять лет в ожоговом отделении больницы, трудностями его не удивишь, но и он  считает, что работать в отделении нелегко.

— Хотел бы пожелать коллегам здоровья!

Любовь Тандилян, сестра-хозяйка.

— Я человек, далекий от медицины, пришла в медицину сравнительно недавно и счастлива, что попала в окружение очень неравнодушных людей. Я увидела своими глазами, что в медицине работают люди с добрым сердцем и большой душой. Я вижу, как много от них зависит,  они должны очень много знать и уметь, мгновенно принимать решение, не допуская ошибок, любить людей, свою профессию, свою работу. На это способны только сильные, неравнодушные, очень ответственные люди. Пусть же никогда холод не забирается в их душу, пусть обходят их беды, пусть друзья будут верными и родные люди всегда будут. Терпения им, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне!

Марьяна Корякина, старшая медсестра.

— От имени нашего отделения поздравляю всех медицинских работников республики с нашим профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Счастья всем, здоровья, успехов, удовлетворения в  работе и благодарных пациентов!

А я, завершая материал, хочу привести слова благодарности, написанные в адрес нейрохирургического отделения в Книге отзывов Анной Чащиновой из поселка Пеледуй:

— Уважаемый коллектив нейрохирургического отделения! Уважаемый Максим Юрьевич! Огромное спасибо за ваш труд. Благодаря вашему профессионализму человеку дается шанс выжить. Пусть экстремальность вашей профессии компенсируется благополучием ваших семей и близких. Здоровья вам!

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
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