Максим Иванов: В зону СВО мы ехали со своими флагами

Флаги нашей страны и ее регионов, Знамя Победы и флаг «Единой России» привозят в зону специальной операции добровольцы со всей страны. Как говорит участник СВО Максим Иванов, эта атрибутика олицетворяет для них Родину, а потому — крайне востребована в зоне спецоперации.

Заместитель директора по воспитательной работе Депутатской СОШ, многодетный отец, активный член партии «Единая Россия» Максим Иванов одним из первых ушел в зону специальной военной операции. И задержался дольше, чем было положено по контракту. Почему? Да просто командир взвода материального- технического обеспечения Иванов хотел подготовить вместо себя качественную замену.

Не так давно Максим вернулся в родную Якутию. О том, почему он ушел добровольцем, говорит просто:

— Я ведь в школе занимаюсь патриотической работой, рассказываю детям о том, что хорошо и что плохо. Я уверен, что у нас, как граждан своей страны, есть не только права, но и обязанности, в том числе и защищать свою Родину. Россия — большая, богатая страна, что вызывает у недружественных стран яростное желание захватить наши богатства. И наша задача — противостоять этому.

Сегодня Максим с улыбкой рассказывает о том, как ехал на распределительный пункт, как тащил на себе кучу вещей, собранных в Якутии для каждого добровольца:

— Мы, якутяне, выглядели как ходячие рюкзаки, за вещами человека не видно. Экипированы были полностью: комплектами одежды на все сезоны, спальниками, аптечками и многим другим. Что было особенно приятно, так это то, что все снаряжение было очень качественным, одежда — износостойкой, так что экипировки с лихвой хватило на весь срок службы. Помимо этого мы регулярно получали гуманитарную помощь.

Максим рассказывает, как приятно были удивлены якутяне, получившие под Новый год посылки с подарками:

— Открыли коробки, а там много якутских деликатесов. Мы и сами ели, и делились с товарищами из других регионов. А еще нам регулярно присылали много полезных мелочей: нательное белье, носки и многого другого.

Но больше всего якутяне были благодарны детям, отправлявшим письма в зону СВО:

— Бывают моменты, когда гнетет окружающая обстановка. Чаще всего это происходит в моменты пассивного ожидания. Тогда очень выручали детские письма. Особенно мне запомнились письма ребят из Томпонского района.

Показывая фотографии, на которых были запечатлены его сослуживцы, Максим рассказывает:

— Я всегда вожу с собой флаг партии «Единая Россия». Вот и на спецоперацию взял его и повесил у себя на стену. Что заметил: многим ребятам было приятно сфотографироваться на его фоне. Да и вообще, там было очень много флагов — страны, родного региона, общественных организаций, было даже Знамя Победы. И все эти стяги олицетворяли для нас нашу Родину.

По приезду в Якутск Максим был награжден медалью Луганской народной республики «За отвагу». Говорит, что знал о представлении к награждению, но получил медаль здесь, из рук руководителя администрации главы и правительства региона Георгия Михайлова.

Про себя и свои убеждения Максим говорит просто:

— Я активный член партии «Единая Россия» и других активно призываю в нее вступить. Почему? Потому что наша партия занимается конкретными делами. У нас очень много хороших проектов и все они реализуются. Мы не критикуем, мы делаем. А это в наше сложное время очень и очень важно.