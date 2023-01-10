Маколей Калкин из «Один дома-2» заговорил по-якутски

Видеостудия «Хомпу» Мегино-Хангаласского улуса представила дублированный на якутский язык трейлер фильма «Один дома — 2». Фильм покажут 13 января в селе Майя в 19:00 часов в Доме культуры им. Д.Ф. Ходулова. Стоимость билета: 150-300 рублей, сообщает тгк @yakutia_kp

Источник: тгк @yakutia_kp

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