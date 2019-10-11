11.10.2019
20:28
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Общество

Макияж, который может вас напугать

Приближается Хеллоуин, а значит пора запасаться конфетами и искать устрашающие образы для себя и детей. Косплеер и визажист Тата Власюк поделилась в своем аккаунте в Инстаграм интересными образами ко Дню всех святых. 

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The ants 🐜 Великое поселение муравьев 🐜 🐜 🐜 Татьяна Дроздова об удивительных муравьиных фактах: 1. Относятся к самым многочисленным насекомым на планете Земля. 2. Многие считают термитов муравьями, хотя они даже не родственники. Родственники термитов — тараканы. 3. Могут брать в плен представителей других видов муравьев, заставляя их работать на благо всей колонии. 4. Муравьи способны переносить предметы в 5000 раз тяжелее своего веса. 5. Самые умные насекомые. Их мозг состоит из 250 тыс клеток. 6. Муравьи способны к интерактивному обучению, т.е. могут приобретать знания, основываясь на чужом примере. 7. Муравьи слышат ступнями и коленями. 8. Муравьи способны образовывать из своих тел «живой» мост для пересечения водных преград. 9. Каждой колонии муравьев свой собственный запах. 10. Рабочие муравьи могут жить до 3 лет, в то время как королева 30 лет. О каком факте не знал? Inspired @hollyjafemua Makeup products: Eyeliner @sodamakeup kurt 001 Foundation @clarinsrussia teint haute 108 sand Brows @anastasiabeverlyhills dipbrow pomade ebony Contour & highlighter @anastasiabeverlyhills Eyeshadows @morphebrushes 35p #ants#theants#makeupartist#faceart#bodyart#cosplay#cosplaygirl#makeup#makeupartist#editorialmakeup#runwaymakeup#highfasion#avantegardemakeup#thelist#eyeliner#editorialmakeup#inbeautmag#wakeupandmakeup#creativemakeup#anastasiabeverlyhills#morphe#morphegirl#makeupaddict#amazingmakeupart#thelist#art#faceart#eotd#fotd#motd #theartistedit#v93oo

A post shared by 𝕋𝔸𝕋𝔸 𝕍𝕃𝔸𝕊𝕐𝕂 (@tata_vlasyk) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3dIVnxp2ZS/
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