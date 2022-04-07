Македонца Владимира Егорова наградили на родине

В Якутию после триумфальной победы на чемпионате Европы по вольной борьбе прилетел уроженец Амгинского улуса Владимир Егоров — сообщает ЯСИА. В аэропорту якутского борца встретили с флагами заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев, директор центра спортивной подготовки Михаил Пахомов, главный тренер сборной Якутии Александр Оконешников, земляки из Амгинского улуса, семья борца. Затем телеграм-канал Спорт Якутии сообщил о пресс-конференции чемпиона Европы Владимира Егорова и бронзового призера Эдуарда Григорьева. Судя по кадрам спортсменов и тренеров наградили денежными сертификатами.

Фото: Из соцсетей Источник: ЯСИА, Спорт Якутии

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