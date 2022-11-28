Майя Данилова: Покоряя Ленские столбы в-40

Министр экономики Якутии Майя Данилова поделилась в соцсетях видео о том, как она провела выходные.

«Лучший отдых — активный, на свежем воздухе, даже при — 40. ☃️

После напряженной недели, в течение которой Якутию посетили три федеральных министра, уже планировала длительную 20 км пробежку на выходные. И тут случайно наткнулась на сообщение Михаил Местников о первом туре на Ленские столбы. И это было именно то, что нужно. 🗻

3,5 часа с утра в микроавтобусе, чтобы подремать до Батамая. А потом — 11 км «пешки» с восхождением по ранее нехоженому маршруту на Ленские столбы. Эмоциональна разрядка, медитация, приятная нагрузка для тела. ⚡️

Холодно? Нет, не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда.

В туркомплексе «Лена пилларс» поужинали, поймали кусочек новогоднего настроения 🎄и обратно. Якутия прекрасна!».