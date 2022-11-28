Путешествия & Отдых
Майя Данилова: Покоряя Ленские столбы в-40
Министр экономики Якутии Майя Данилова поделилась в соцсетях видео о том, как она провела выходные.
«Лучший отдых — активный, на свежем воздухе, даже при — 40. ☃️
После напряженной недели, в течение которой Якутию посетили три федеральных министра, уже планировала длительную 20 км пробежку на выходные. И тут случайно наткнулась на сообщение Михаил Местников о первом туре на Ленские столбы. И это было именно то, что нужно. 🗻
3,5 часа с утра в микроавтобусе, чтобы подремать до Батамая. А потом — 11 км «пешки» с восхождением по ранее нехоженому маршруту на Ленские столбы. Эмоциональна разрядка, медитация, приятная нагрузка для тела. ⚡️
Холодно? Нет, не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда.
В туркомплексе «Лена пилларс» поужинали, поймали кусочек новогоднего настроения 🎄и обратно. Якутия прекрасна!».
+7 (999) 174-67-82
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