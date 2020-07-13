Майя Данилова оценила причины успеха Якутии в рейтинге АСИ

Якутия единственной из дальневосточных регионов вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ по итогам 2019 года. Как отметила министр экономики республики Майя Данилова, причинами этого стали открытое обсуждение проблем, поиск решений и внедрение новых механизмов взаимодействия с бизнесом, сообщает ЯСИА.

9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) был представлен ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Республика Саха (Якутия) улучшила свою позицию на два пункта и заняла 20-ю строчку национального инвестиционного рейтинга.

«Основная часть показателей Национального рейтинга формируется исходя из опросов предпринимателей. Позитивно бизнес оценил снижение административного давления. Произошло сокращение плановых проверок в 4 раза, внеплановых – на 7%. Общее количество проверок уменьшилось на 16%. Для сравнения, по России этот показатель уменьшился лишь на 2%. По оценке предпринимателей, у нас сократилось среднее время регистрации юридических лиц до 7,5 дней, прав собственности – до 11 дней, подключения к электросетям – до 48 дней. Улучшились предоставляемые консультации и образовательные услуги», – сказала министр экономики республики Майя Данилова.

Также по мнению министра была положительно оценена работа обновленного портала малого и среднего предпринимательства, а также деятельность регионального Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которое сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна». Увеличилась доля государственных и муниципальных контрактов, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства. Данный показатель возрос до 61% от общего числа от всех закупок.

Как отметила министр, у региона есть традиционно «красные зоны» – это инфраструктурные ограничения. Но со строительством автомобильных дорог в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, аэропортовых комплексов и мостов, включенных в проект Национальной программы развития Дальнего Востока, а также активным продвижением оптоволоконных линий в районы республики, ситуация должна измениться к лучшему.

“Ориентированность на открытое обсуждение проблем, поиск решений, внедрение новых механизмов взаимодействия с бизнесом – всё это сыграло на обозначенный результат”, – подчеркнула она.