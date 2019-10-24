Майор-бодибилдер из Якутии получил 9 лет строгача за БДСМ-оргию — СМИ

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Жертвами сотрудника СОБРа Бронислава БЕЛЮНАСА стали две девушки

На девять лет в тюрьму отправил Савеловский суд Москвы оперативника-бодибилдера из Якутска Бронислава Белюнаса, который обвинялся в похищении и изнасиловании

Заявление на 29-летнего майора СОБРа подали две его жертвы в июле 2018-го. Обе оказались девушками легкого поведения, сообщает МК. Указывается возраст жертв – 18 лет и 31 год.

С якутянином познакомились на сайте поиска попутчиков для совместных автомобильных поездок.

Обеих девушек оперативник привез в арендованный им дом под Красногорском. Сообщается о масках, заклеивании глаз скотчем и другие подробности, которые были трактованы по трем статьям УК РФ: изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132) и даже угроза убийством (статья 119).

Сообщается, что подсудимый вину в преступлениях не признал, по его мнению, это были ролевые игры с девушками.

Однако Савеловский суд Москвы дал подсудимому девять лет колонии строгого режима. От службы в органах Белюнас был отстранен еще на этапе следствия.

Полностью статью читайте: https://www.mk.ru/social/2019/10/23/nadel-masku-zakleil-rot-mayorabodibildera-otpravili-v-koloniyu-za-bdsmorgiyu.html

Буквально за несколько дней до задержания фото Бронислава Белюнаса с фотосессии в Булусе буквально порвали соцсети.

В Якутии новость о задержании Бронислава Белюнаса вызвала в прошлом году большой резонанс. Например, Татьяна ЧАРАНСКАЯ, директор Театра эстрады, многолетний режиссер проекта «Люди в погонах» выступила в поддержку своего знакомого, считая, что произошла какая-то ошибка. Чаранская призвала своих подписчиков не верить СМИ, потому что Броня «самый воспитанный, культурный, добрый, честный, искренний и порядочный человек!» Режиссер отметила, что Бронислав очень романтичный, и пережил несчастную любовь. Татьяна разметила и совместное фото с Белюнасом. Позже деятель культуры и искусства удалила свой пост в соцсети.

И вот, суд сказал свое слово. Майор-бодибилдер признан виновным и получил девять лет колонии строгого режима.