“Махтал” в Москве заслужил махтал

10-11 декабря с.г. в столице нашей родины прошли международные фестивали » Кубок Москвы» и «Золотое сечение», в которых участие с большим успехом принял известный в нашей республике этнофольклорный танцевальный ансамбль «Махтал» под руководством отличника культуры РС (Я) Екатерины Новиковой-Дьулууры. В итоге самодеятельные якутские танцоры завоевали Гран-при, заняв первые места во всех заявленных номинациях: “Народный танец”, “Народный стилизованный танец”, “Бальные танцы” и в показе моды “Дыхание Севера”.



“Махтал” был создан в 2015 году и занимается в Доме дружбы народов имени А.Е.Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй. Вместе с Екатериной Петровной большой вклад в создание и деятельность ансамбля сделал ее супруг, мой коллега, известный спортивный журналист и комментатор Иннокентий Иннокентьевич Птицын.



Номера “Махталу” ставят хореографы Валентина Шадрина, Маргарита Гуляева, Саргылана Кудрина.