«Махтал» — это концепция любви и заботы

Центр якутской кухни «Махтал» впервые распахнул свои двери в 2013 году, а это — 8 лет углубленного изучения местных продуктов и развития якутской национальной кухни. С первых дней своей работы ресторан не перестаёт удивлять жителей и гостей республики широким меню, пополняя и улучшая список блюд.

Этот факт подтверждается итогами гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», где «Махтал» два года подряд становился победителем и обладателем Гран-при.

Вбирая в себя все богатство классической национальной еды, центр якутской кухни «Махтал» интерпретирует традиционные блюда в современном ключе, даруя гостям заведения истинное наслаждение от местных продуктов. Основным принципом, которым руководствуются владельцы ресторана Иннокентий и Нюргустана ЛУКИНЫ — еда без химии. Не это ли истинная забота о своём госте?

«Естественная пища — это пища, которую природа предусмотрела для человека как биологического вида. Все, что к ней не относится, во-первых будет менее питательным, а во-вторых, станет в большей степени засорять наш организм» (М.Советов, дипломированный врач)

В экстремальных условиях нашим предкам помогало выживать именно белково-липидное питание: жеребятина, оленина, рыба, кисломолочные продукты, ягоды в свежем виде.

В России самым чистым мясом считается жеребятина, которая значительно легче усваивается и переваривается организмом. В меню «Махтал» предусмотрено более 20 блюд из жеребятины. Здесь повара готовят ее разными способами термической обработки, сохраняя естественный вкус и сочность мяса.

Во всем великолепии здесь раскрываются и блюда из оленины. Прекрасный диетический продукт, являющийся природным источником протеинов. Это мясо должен попробовать каждый!

В мире правильным питанием считается сыроедство В былые времена наши мудрые предки ели в холода строганину, чтоб обмануть желудок. Благодаря правильному и бережному хранению сезонных продуктов, гости «Махтала» имеют возможность круглый год наслаждаться свежестью, ставшими культовыми, блюд, как строганины, Индигирки, а печень жеребятины вкушать с закрытыми от удовольствия глазами.



«Махтал» — это концепция любви и заботы о каждом госте заведения.

Так, меню составленное из экологически чистых продуктов здесь принято готовить без усилителей вкуса, приправляя лишь природными специями и зеленью.



Чтоб познакомиться с Якутией, достаточно прийти в центр якутской кухни «Махтал», где через вкус блюд можно понять, какие тёплые и гостеприимные люди живут в Якутии!



