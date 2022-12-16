Махинации при строительстве Онкоцентра: дело чиновника передано в суд

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника производственно-технического отдела по городским объектам ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры республики, расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, в мае 2020 года между ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и одним из обществ с ограниченной ответственностью в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь)». Сумма контракта составила более 679 млн рублей.

Впоследствии обвиняемый, достоверно зная, что по объекту в соответствии с проектно-сметной документацией подрядчиком не приобретены пассажирские лифты и подъемники для инвалидов, подписал содержащие недостоверные сведения акты о приемке выполненных работ и направил их для оплаты.

Подрядчику на основании данных документов перечислены денежные средства в сумме более 81,6 млн рублей за фактически не приобретенное оборудование в составе пассажирских лифтов и подъемников для инвалидов.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Как сообщают якутские СМИ, обвинение предъявлено Георгию Малышеву, бывшему начальнику производственно-технического отдела по городским объектам ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)». Тгк @yakutsk_vecherniy сообщал, что его под конвоем вернули из воинской части Улан-Удэ, куда он поехал добровольцем. Своей вины Малышев не признает, утверждая, что «все решения насчёт оплаты принимало руководство»