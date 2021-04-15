Магистранты АГИКИ завершили дизайн-проект Чульманской библиотеки

Магистранты первого года обучения кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики Арктического государственного института культуры и искусств Якутии завершили разработку дизайн-проекта по модернизации интерьера библиотеки п. Чульман Нерюнгринского района в рамках нацпроекта «Культура», о чем сообщила заведующий кафедры Анна Петрова-Кэрэhит.

«Главным разработчиком дизайн-проекта является Сардана Черова под руководством доцента кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики Евгении Михайловой. Заказ поступил от Нерюнгринской ЦБС, которая примет участие в конкурсе по модернизации библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Над проектом наши ребята взялись работать в конце февраля этого года и полностью завершили в эти дни. Они работали с учетом пожеланий сотрудников учреждения в п. Чульман», — сообщила Анна Петрова-Кэрэhит.

Напомним, что в рамках одного из приоритетных нацпроектов в сфере культуры проводится активная и довольно большая работа по модернизации и созданию библиотек нового типа. Не раз отмечалось, что учреждения должны представлять из себя инновационные общественные пространства, где каждый пользователь мог бы найти себе занятие – от 3D-моделирования до курсов по живописи. На сегодня в Якутии функционируют 10 подобных учреждений.

«Функции библиотеки становятся гораздо шире. Поэтому при разработке проекта ребятами учитывались отдельные места для досуга, разрабатывались новые книгохранилища, зоны для тихого чтения или уголок музыканта. И таких моментов было много, что было отражено в техническом задании от заказчика», — говорит заведующий кафедрой.

Анна Григорьевна добавляет, что сотрудники и студенты кафедры продолжают работать над другими проектами по благоустройству и модернизации разных учреждений республики, созданию дизайн-кодов сельских территорий и выдавать новые проектные решения, идеи или образы. Отметим, что все проекты разрабатываются на базе креативного агентства «KUUN ART», созданного в АГИКИ в прошлом году.