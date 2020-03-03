03.03.2020
16:45
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Происшествия

Магазин в Алдане пустился во все тяжкие

48-летняя продавщица одного из магазинов города Алдан осуществила продажу бутылки пива несовершеннолетнему.

Полицейские также обнаружили и изъяли 8 бутылок водки с признаками подделки, без сопроводительных документов и соответствующей акцизной марки на упаковках.

В отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено административное производство.

Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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