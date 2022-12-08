08.12.2022
19:05
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Происшествия

Магазин ритуальных услуг в Якутске сгорел дотла

8 декабря в 7:48 час. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине ритуальных услуг по ул. Можайского в г. Якутск.
Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под кровли шел густой дым, наблюдался открытый огонь. В результате пожара магазин поврежден огнем по всей площади: 56 кв.м.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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