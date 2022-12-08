Магазин ритуальных услуг в Якутске сгорел дотла

8 декабря в 7:48 час. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине ритуальных услуг по ул. Можайского в г. Якутск.

Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под кровли шел густой дым, наблюдался открытый огонь. В результате пожара магазин поврежден огнем по всей площади: 56 кв.м.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.