Магазин по Покровскому тракту попался на продаже алкоголя после 22 ч

Участковыми уполномоченными отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт правонарушения в сфере оборота алкоголя.

Так, полицейскими в ходе рейда около 22:00 часов был выявлен факт незаконной реализации алкоголя. В магазине, расположенном по Покровскому тракту, зафиксирован факт продажи алкоголя после установленного законом времени. 55-летний продавец привлечен к административной ответственности. Составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Сотрудники полиции продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции.