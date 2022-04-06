Маганская библиотека разрешает кричать на НАТО, хотя ажиотажа нет

Заведующая модельной библиотекой №13 «Библиополе» в селе Маган Мария Тимофеева рассказала тгк «Подъёму», что основные посетители — дети, и предоставленной возможностью они пока не воспользовались. «Табличка появилась меньше суток назад. Предложили нам – мы распечатали и поставили. Предложило, скорее всего, руководство. У нас больше дети ходят. Некоторые спрашивают, что такое НАТО? Мы объясняем, как можем, что это за организация такая». По словам Тимофеевой, посетители воспринимают табличку с юмором, но если всё-таки решат покричать, запрещать им не станут. «Мы, конечно, готовы разрешить. Если табличка появилась, то почему бы и нет? Но, думаем, что прямо такого ажиотажа эта табличка не вызовет. Никогда не было, чтобы политические разговоры велись тут. Вообще, стараемся эту тему не затрагивать, потому что у людей разные мнения». @pdmnews