Маганцы получат чистую воду, газ и спорткомплекс

В Магане построят водоочистную станцию и многофункциональный спорткомплекс

Об этом сообщил заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко 19 января в ходе отчета о проделанной работе Окружной администрации города Якутска за 2021 года перед населением.

Заслушав доклад об итогах социально- экономического развития столицы за прошедший год, задачах на 2022 год и долгосрочных планах, жители задали интересующие вопросы по водоснабжению, поддержке сельхозпроизводителей, предоставлению и оформлению земельных участков многодетным семьям, газоснабжению, строительству нового спортивного зала, установке новых уличных фонарей, открытию муниципальной аптеки и обновлению графика маршрутных автобусов.

На вопрос по водоснабжению заместитель главы города ответил, что на данный момент рассматривается вопрос строительство водоочистной станции с геологической разведкой и новой скважины на территории села Маган.

По вопросу подключения газоснабжения в селе и.о. руководителя МКУ «Аппарат Департамента градостроительства» Иван Гуляев сообщил, что газификация ул. Сосновая в с. Маган включена в перечень жилых домов, подлежащих газификации согласно схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа «город Якутск» до 2032 года (2-й этап).

«В настоящий момент Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) ведется разработка региональной программы социальной газификации населенных пунктов республики до 2030 года, в том числе включающей в себя мероприятия, учтенные вышеуказанной схемой газификации города Якутска. Ориентировочный срок утверждения документа – 1 квартал 2022 года», — сказал и.о. руководителя, подчёркивая, что после утверждения данной программы рекомендуется обратиться в АО «Сахатранснефтегаз» для получения дальнейшей информации по срокам и финансированию работ по газификации вышеуказанного объекта.

По вопросу строительства нового спортивного зала Антон Алексеенко отметил, что на сегодня разрабатывается проектно-сметная документация и типовой проект многофункционального спорткомплекса в с. Маган. Также заместитель главы сообщил, что муниципальная аптека в Магане появится уже в этом году.

Встреча с населением прошла в очно-дистанционном формате с соблюдением рекомендованных мер против распространения коронавирусной инфекции.

Все предложения и пожелания, поступившие от населения, взяты на контроль и внесены в протокол для дальнейшей работы.

В составе рабочей группы в отчете приняли участие руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.

Отметим, в 2021 году в селе Маган построены две теплые остановки — остановка «Магазин» (ул. Алымова, в сторону города) и остановка «Аэропорт» (ул. Маганский тракт, в сторону города). В целях создания доступной инфраструктуры для занятия физической культуры построена workout площадка по ул. Алымова.

По программе «Светлая столица» осуществлено строительство линий наружного освещения общей протяженностью 320 км. по ул. Брусничная. Всего установлено 9 опор с новыми светильниками. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Магане в 2021 году отремонтировали улицу 40 лет Победы протяженностью 1,2 км.

Отчет Окружной администрации перед населением городского округа «город Якутск» проводится с 17 по 26 января во всех округах и пригородах.

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска