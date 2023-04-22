Магадан топит, как и Якутск…

Вода по пояс, затопленные подвалы и аварии на канализационных коллекторах – с последствиями резкого потепления с трудом справляются коммунальщики Колымы и Якутии. Жители регионов жалуются на водяные ловушки для автомобилей и непроходимые улицы, сообщает «МИР 24».

Фото: Это не Якутск, это Магадан.

Хотя все трассы Магаданской области открыты для проезда, водителям не рекомендуют ездить в отдаленные районы и в лавиноопасные места. Резкое потепление привело к быстрому таянию ледовой переправы через реку Яна. Переправу официально закрыли, но смельчаки рискуют.

В Магадане тоже резко потеплело. Во дворах снег подтаял, автомобили угодили в ловушку.

«Дождь же шел, вот это все подсело. И машина, видите, на брюхо села», – пожаловался житель Магадана Виктор Борисов.

Отдельная проблема – огромные лужи. В управлении МЧС просят жителей сообщать о подтоплении частных домов и подвальных помещений. Спасатели помогают с откачкой воды.

«В связи с усилением ветра возможны обрушения высоких конструкций. Поэтому предупреждаю жителей и гостей города не парковаться вблизи высоких конструкций, ненадежных, как вам кажется. И смотреть за возможным обрушением снега с крыш», –сказал первый заместитель руководителя ГУ МЧС России по Магаданской области Алексей Войтович.

Специальная комиссия проверяет гидротехнические сооружения. В Магадане контролируют уровень водохранилища.

«Проверка происходит на регулярной основе. За этим наблюдает Ростехнадзор, ведутся журналы учета», – отметил заместитель начальника отдела предприятия «Водоканал» Артем Костюков.

По прогнозам, ветер, метели и одновременно теплая погода сохранятся в регионе в ближайшие несколько дней.

«Вот посмотрите, в каких условиях мы живем. Едешь по колено в фекалиях».

Якутск тоже поплыл. Дороги стали полноводными реками. С улиц вода заходит в старые дома.

«Здесь наледь тает, у людей вода поднимается».

Люди ждут помощи по несколько дней. Воду самостоятельно откачать невозможно. На почту и в магазины добираются по колено в воде.

«Остановка вся в воде. Дорога вся в наледи. Оттуда идет вода», – сказала председатель родительского совета СОШ №27 г. Якутска Елена Дудкина.

К быстрому таянию снега Якутск оказался не готов.