Маэстро Индигирский сменил волну

Популярную радиопрограмму Владимира Индигирского «Музыкальный салон», звучавшую в эфире якутского радио в течении двадцати лет, теперь можно услышать на волне 104,9 «Радио «России – Саха» по пятницам в 7.25 утра.

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В пятницу, 27 сентября музыкальный обозреватель познакомит слушателей с именами известных оперных певцов России и Республики Саха (Якутия): Юлии Меннибаевой, хора Филармонии им. Кривошапко, Екатерины Захаровой, Юрия Баишева, Дмитрия Скорикова, Григория Чернецова и других.

Слушайте Радио «России – Саха» на волне 104,9.