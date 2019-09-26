26.09.2019
13:00
125
Культура & Образование
Маэстро Индигирский сменил волну
Популярную радиопрограмму Владимира Индигирского «Музыкальный салон», звучавшую в эфире якутского радио в течении двадцати лет, теперь можно услышать на волне 104,9 «Радио «России – Саха» по пятницам в 7.25 утра.
В пятницу, 27 сентября музыкальный обозреватель познакомит слушателей с именами известных оперных певцов России и Республики Саха (Якутия): Юлии Меннибаевой, хора Филармонии им. Кривошапко, Екатерины Захаровой, Юрия Баишева, Дмитрия Скорикова, Григория Чернецова и других.
Слушайте Радио «России – Саха» на волне 104,9.
Источник: Программный отдел ГТРК «Россия- Саха».
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