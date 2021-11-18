18.11.2021
20:33
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Культура
Маэстро Гергиев только что прилетел в Якутск!
Всемирно известный дирижер Валерий ГЕРГИЕВ и оркестр Мариинского театра только что прилетели в Якутск на чартерном рейсе. В аэропорту их встретил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ. Хлеб-соль, кумыс.
Самолет прибыл с задержкой. Маэстро и оркестр из аэропорта прямиком едут в ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, где состоится репетиция. С учетом акустики зала Валерий Гергиев на месте сверстает программу единственного в Якутске концерта. Но точно известно, что обязательно прозвучит «Прометей» Скрябина.
Сразу после репетиции начнется концерт. Начало концерта запланировано на 21 – 21.30, сообщает Минкультуры. Концерт можно посмотреть онлайн на сайте Филармонии Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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