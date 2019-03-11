Лживый таксист

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже сотового телефона. Заявительница пояснила полицейским, что заказала такси из клуба. После поездки потерпевшая вспомнила, что забыла в салоне автомашины свой сотовый телефон, оставив его на подзарядке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 27-летний водитель такси, выполнявший заказ, был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Выяснилось, что мужчина не пытался разыскать владельца смартфона и присвоил чужое имущество. Когда забывчивая пассажирка попытался вернуть свой гаджет после поездки, мужчина солгал, что никаких телефонов не видел. Похищенное имущество изъято в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.