Лжесотрудники сразу трех банков украли у жительницы Алдана 39 000 рублей

29 мая в дежурную часть отдела МВД России по Алданскому района обратилась 53-летняя жительница города Алдана. Как пояснила женщина, 28 мая с номера, начинающего с кода 8(495) ей позвонили и представились сотрудником банка. Пояснили, что с кредитной карты заявительницы произведено снятие денежных средств в г. Казань и пытались получить номер карты, но так как женщина карту давно потеряла, то номер сообщить злоумышленникам не смогла и попросила карту заблокировать. «Услужливая» девушка по телефону тут же согласилась, но пояснила, что в этом случае необходимо вернуть денежные средства с карты в банк, попросила сообщить данные паспорта и страхового свидетельства. Через некоторое время на телефон пострадавшей поступило смс с текстом «никому не сообщайте код ххххх для входа в ххх Банк». Лжесотрудница банка попросила назвать эти цифры голосовому роботу. Услышав по телефону сообщение «после звукового сигнала сообщите код», женщина продиктовала код из смс. В результате на телефон жертвы поступило смс о списании 10 000 рублей.

Однако, на этом мошенники не остановились и вновь позвонили с номера с кодом 8(495). Они стали интересоваться другими банковскими картами. Женщина откровенно рассказала, какие у нее еще имеются банковские карты, какие суммы на них. Девушка стала объяснять, что у всей банковской системы единый расчетный счет и есть возможность проверить все карты на предмет мошеннических действий в отношении них, сообщила, что переводит звонок на оператора второго банка, а затем и на оператора другого банка. Аналогичным способом, заявительница в процессе общения с аферистами продиктовала роботу смс-код, после чего со второй карты были списаны деньги. Только благодаря сыну, удалось предотвратить списание денег с третьей карты. Всего женщина лишилась около 39 000 рублей.

Не отвечайте на звонки, начинающиеся с кода 8(495), 8(499), 8800, 900. Это могут быть мошенники. Если же все-таки ответили, незамедлительно прекратите разговор, если Вас просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, номер банковской карта, три цифры CVC/CVV кода на обороте карты, код из смс, и тем более не совершайте никаких операций по своим счетам под диктовку неизвестных. Будьте благоразумны, достаточно несложные меры безопасности помогут сохранить денежные средства на Ваших счетах и не стать жертвой мошенников!