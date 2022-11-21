Лжесотрудники банка выманили более миллиона рублей у жителей Якутии

Мошенники под видом работников банка снова массово обзванивают граждан.

Так, 58 – летней жительнице Мирного позвонил аферист, представился работником службы безопасности банка и сообщил, что в результате утечки персональных данных некий Ерохин получил доступ к её сбережениям. Ссылаясь на необходимость срочного пресечения противоправных действий, он потребовал оформить онлайн-кредит и перевести заёмные средства на продиктованные им счета, якобы только таким образом можно остановить злоумышленника. Введённая в заблуждение гражданка выполнила все указания звонившего. В итоге она лишилась 988 663 рублей и осталась с обязательствами по кредиту.

На аналогичную схему обмана попался и 35 – летний житель Удачного. Лжебанкиры обманным путем похитили у него 173 720 рублей.