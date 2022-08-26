Лжеменеджер выманил у пенсионерки более двух млн рублей

Телефонные аферисты похитили у 61 – летней жительницы Якутска более 2 миллионов рублей.

Женщине позвонили якобы из банка «ВТБ» и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. В целях безопасности лжеменеджер потребовал перечислить все имеющиеся денежные средства на второй счет, специально открытый банком для сохранности ее средств. Думая, что спасает свои сбережения, пенсионерка перевела на продиктованный преступниками счет 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о попытках кем-либо оформить на ваше имя кредит, ЭТО ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ! Если у вас запрашивают данные банковской карты, просят назвать коды из СМС, в том числе и голосовому помощнику, или выполнить какие-то действия – с вами точно разговаривает мошенник, сразу прервите разговор, чтобы сохранить свои сбережения!