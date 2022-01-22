Лжеброкеры «Тинькофф Инвестиции» выманили более 300 тысяч рублей у якутянки

В декабре 2021 года жительница мкр Солнечный г. Алдан увидела в социальных сетях рекламу биржевого брокера «Тинькофф Инвестиции» и решила вложить деньги, чтобы в последующем получить дополнительный заработок, играя на курсе акций и валют. Она скачала приложение, после чего с номера 8-495-162-1491 с ней связался «консультант по биржевой торговле» и предложил внести депозит. Женщина перевела 15 000 рублей на Qiwi-кошелек. На протяжении новогодних праздников «менеджер компании» звонил потерпевшей с номера 8-906-191-1150 и уговаривал увеличить сумму депозита, чтобы прибыль была больше. Поддавшись уговорам, она оформила кредит в размере 290 000 рублей и перевела всю сумму на продиктованный счет. После чего «менеджер» стал вновь уговаривать её взять кредит для увеличения доходов.

Тогда женщина решила посмотреть в интернете отзывы о брокерской компании и обнаружила, что везде указано, что это мошенники. При этом она заметила, что в приложении имелась только одна кнопка «Пополнить», а кнопки «Снять» или «Обналичить» отсутствовали. На счету потерпевшей отображались 7.933,54 долларов США, однако, вывести эти деньги она не могла. В общей сложности лжеброкеры выманили у женщины 305 000 рублей.

Полиция предупреждает: если вы хотите убедиться, что попали на сайт брокера, которому можно доверять, используйте следующие советы: