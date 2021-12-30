Лже-сотрудник ГИБДД по телефону выманил у якутян миллион рублей

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он обвиняется в совершении 24 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия подсудимый, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, представляясь по телефону сотрудником ГИБДД, предлагал гражданам платные услуги по оформлению или восстановлению водительских удостоверений, переставая выходить с ними на связь после перечисления денежных средств. Таким образом им путем обмана похищены денежные средства у 24 жителей, проживающих в шести районах республики на общую сумму более 1 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).