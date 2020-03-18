Лыжный десант Якутск-Тикси преодолел маршрут Соттинцы-Борогонцы

К вечеру 16 марта участники перехода, пройдя из Соттинцев 35 км, разбили палатки на участке Хардыы. Это был первый перевал с ночлегом под открытым небом. К ним из Борогонцев приехал Давыдов К.В., член политсовета партии «Единая Россия», начальник отдела физической культуры и спорта Усть-Алданского улуса. Он ознакомился с состоянием здоровья лыжников, привез с собой набор продуктов и стяг партии.

Смельчакам из Булунского улуса спать в палатке привычное дело. Спальные мешки, одежда для экстремальных климатических условий должно быть согревали путников холодной мартовской ночью. Как ранее мы писали, лыжники идут без лишних грузов, и да, именно печка оказалась лишним грузом.

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17 марта группа благополучно добралась до местности «Хараҕа төрдө». Членов экспедиции встретили работники администрации МО «Мюрюнский наслег». Глава наслега, член Политсовета местного отделения партии Аммосов В.И. поприветствовал лыжников. По традиции путникам преподнесли кумыс, оладьи. Ознакомили их с исторической местностью. В 1941 году с этого места отправились на защиту Родины отважные сыновья усть-алданской земли. Потомки помнят павших бойцов, чтят память ратных и трудовых подвигов ветеранов Великой Отечественной войны. Участники лыжного перехода далее посетили комплекс павшим воинам «Батыйа». И в 17:00 по местному времени преодолели первый длительный бросок Соттинцы-Борогонцы.

Сегодня участники экспедиции двинулись по маршруту Борогонцы-Танда и намерены пробежать путь протяженностью 45 км. Село Танда — это родина трех Героев: героя гражданской войны, легендарного красного партизана, культармейца Гаврила Егорова, Героя Советского Союза Владимира Лонгинова и Героя труда России Михаила Готовцева.

Впереди ждут еще более сложные маршруты и изнурительные расстояния. Пожелаем путникам доброго пути. Мы следим за развитием событий лыжного десанта Якутск-Тикси.