«Лыжня России-2022» стартовала в Якутске

На Зеленом лугу и ипподроме АГАТУ 26 марта стартовала 40-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В массовом старте принимают участие жители Якутска, Алдана, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов.

В торжественной церемонии открытия Всероссийской массовой лыжной гонки в городе Якутске приняли участие министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, глава города Якутска Евгений Григорьев, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Альберт Трофимов.

Министр спорта республики Леонид Спиридонов отметил, что по всей республике во Всероссийской массовой лыжной гонке принимают участие более 20 тысяч якутян.

«В эти дни в республике и Якутске с широким охватом идут спортивные состязания по зимним видам спорта. Подобного рода мероприятия способствуют повышению у людей интереса к физическому самосовершенствованию и формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-спортивных занятий. Всем участникам желаю успешной гонки, прекрасного настроения. Будьте здоровы и занимайтесь спортом!», — сказал министр.

Участников «Лыжни России» поздравил глава города Якутска Евгений Григорьев.

«В прошлом году у нас в Якутске приняли участие 4980 человек. Отрадно сегодня видеть среди участников и детей, и людей почтенного возраста. Самому старшему участнику сегодняшней гонки 85 лет. Пусть каждый из тех, кто сегодня выйдет на старт, ведет такой же здоровый, активный образ жизни, чтобы из года в год, даже в 85 лет выходить на лыжню», — подчеркнул глава Якутска.

На трассу вместе с любителями лыжного спорта вышли спортсмены-профессионалы, чемпионы, ветераны спорта и спортивные семьи. Дистанции для них составляли 1, 2, 3 и 5 км.

Каждый участник перед стартом получил шапочку и стартовый номер с эмблемой соревнований. Победителей и призеров наградят дипломами, медалями и кубками.