«Лыжня России-2021» зовет на Зеленый луг
27 марта, в местности «Зелёный луг» будут проведены традиционные XXXIX открытые Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России-2021».
В этом соревновании принять участие может любой желающий житель нашей республики. По положению, участники до 17 лет допускаются к соревнованиям только при наличии допуска от врача.
При подаче заявки, участники предоставляют такие документы, как паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача.
Отдельно стоит отметить, что те, кто зарегистрировались и являются участниками комплекса ГТО и имеют уникальный идентификационный номер (УИН) могут выполнить свой норматив по лыжным гонкам в своей возрастной категории. А те кто хотят выполнить норматив, но еще не зарегистрировались, могут найти всю информацию на сайте www.gto.ru.
По итогам забегов, спортсмены занявшие I-III места, будут награждены памятными медалями и грамотами. Также, будут учреждены специальные призы по номинациям «Самый пожилой спортсмен» (мужчина, женщина), «Самый юный спортсмен» (мальчик, девочка) и «Спортивная семья».
На месте проведения будет работать пункт проката лыжных снаряжений.
Программа «Лыжня России — 2021»
10:00-12:00 – Регистрация участников
12:00-12:20 – Торжественное открытие соревнований
12:30 – 2 км. мальчики 2006 г.р. и младше
12:45 – 2 км. девочки 2006 г.р. и младше
12:50 – 5 км. юноши 2003-2005 г.р.
13:05 – 3 км. девушки 2003-2005 г.р.
13:10 – 3 км. «Забег руководителей»
13:25 – 1 км. «Семейные старты»
13:40 – 3 км. женщины-ветераны 1972 г.р. и старше
13:55 – 5 км. мужчины-ветераны 1972 г.р. и старше
14:00 – 3 км. женщины-ветераны 1981-1971 г.р.
13:55 – 5 км. мужчины-ветераны 1981-1971 г.р.
14:20 – 3 км. женщины 2002-1982 г.р.
14:35 – 5 км. мужчины 2002-1982 г.р.
Церемонии награждения победителей и призеров будут проведены сразу после прохождения дистанций.
+7 (999) 174-67-82