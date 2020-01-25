25.01.2020
17:29
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Погода
Лютые морозы в Якутске 26 января
Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 25.01 до 21 час 26.01
Преимущественно без осадков, туман, ветер юго-восточный 1-4 м/с, тем-ра ночью -45-47, днем -41-43
Источник: Якутское УГМС.
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