25.01.2020
17:29
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Погода

Лютые морозы в Якутске 26 января

Прогноз погоды в г. Якутске

Ожидаемая с 21 час 25.01 до 21 час 26.01

Преимущественно без осадков, туман, ветер юго-восточный 1-4 м/с, тем-ра ночью -45-47, днем -41-43

Источник: Якутское УГМС.
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