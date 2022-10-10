Что решил кассационный суд по делу Вербицкой?
Сегодня, 10 октября, во Владивостоке судья Девятого кассационного суда Евгений Гаврилов вынес решение по уголовному делу экс-заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой — второй оправдательный приговор Якутского горсуда оставлен без изменений. Таким образом, уголовное дело Людмилы Вербицкой не пошло по-новому кругу, как ранее.
Напомним, что первый оправдательный приговор Вербицкой, вынесенный судьей Якутского горсуда Эльвирой Минеевой, был возвращен именно Девятым кассационным судом на повторное рассмотрение. Дело Вербицкой передали судье Якутского горсуда Алексею Сараеву, который 2 марта 2022 г. снова оправдал экс-замминистра здравоохранения Якутии. 26 апреля Верховный суд РС(Я) поддержал оправдательный приговор Вербицкой, как и сегодня — Девятый кассационный суд во Владивостоке. Людмила Вербицкая на этот раз оправдана уже тремя судебными инстанциями.
Напомним, что возбуждение уголовного дело против Людмилы Вербицкой вызвало общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.
Хроника судебного рассмотрения уголовного дела Людмилы Вербицкой
- 22 марта 2021 г. Людмила ВЕРБИЦКАЯ была оправдана Якутским городским судом по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Судья Эльвира МИНЕЕВА заключила в судебном решении, что в действиях подсудимой отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.307, ч.1 ст.286 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по каждому из преступлений по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ. На основании ст. ст. 133 — 136 УПК РФ Вербицкая Л.И. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.
- 7 апреля 2021 г. первый оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).
- 15 июня 2021 г.Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.
- 21 октября 2021. Девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина, отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.
- 9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.
- 8 декабря 2021 г. судья Алексей Сараев начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 10 заседаний.
- 2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения. Это было второй раз, когда Якутский городской суд выносит решение в пользу Людмилы Вербицкой
- 26 апреля 2022 года Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляционное представление прокуратуры на второй оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой, вынес решение: оставить судебный акт без изменений.
- 10 октября 2022 г. Девятый кассационный суд в Владивостоке рассмотрел кассационное представление прокуратуры РС(Я) на оправдательный приговор Вербицкой, и оставил решение Якутского горсуда в силе.
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