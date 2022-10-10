Что решил кассационный суд по делу Вербицкой?

Сегодня, 10 октября, во Владивостоке судья Девятого кассационного суда Евгений Гаврилов вынес решение по уголовному делу экс-заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой — второй оправдательный приговор Якутского горсуда оставлен без изменений. Таким образом, уголовное дело Людмилы Вербицкой не пошло по-новому кругу, как ранее.

Напомним, что первый оправдательный приговор Вербицкой, вынесенный судьей Якутского горсуда Эльвирой Минеевой, был возвращен именно Девятым кассационным судом на повторное рассмотрение. Дело Вербицкой передали судье Якутского горсуда Алексею Сараеву, который 2 марта 2022 г. снова оправдал экс-замминистра здравоохранения Якутии. 26 апреля Верховный суд РС(Я) поддержал оправдательный приговор Вербицкой, как и сегодня — Девятый кассационный суд во Владивостоке. Людмила Вербицкая на этот раз оправдана уже тремя судебными инстанциями.

Напомним, что возбуждение уголовного дело против Людмилы Вербицкой вызвало общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Хроника судебного рассмотрения уголовного дела Людмилы Вербицкой