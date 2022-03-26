Людмила Николаева о приезде в Якутск гимнасток Дины и Арины Авериных

25 и 26 марта проходят основные мероприятия молодежного фестиваля «Muus uSTAR 2022: твоя и100рия». В столицу республики прибыли специальные гости мероприятия, одними из которых стали российские гимнастки, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионки мира, Европы, России Дина и Арина Аверины, сообщает ЯСИА.

Президент Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева сказала, что «Дина и Арина Аверины – звезды мировой художественной гимнастики, гордость России и пример для подражания юных гимнасток всего мира. Большая честь и радость принимать на нашей земле дорогих чемпионок. Надеемся, что показательные выступления бесконечно талантливых Дины и Арины, а также наших якутских спортсменок останутся в памяти каждого зрителя, вдохновят родителей и детей стать частью нашего сообщества, влиться в спортивную среду и вести здоровый образ жизни, ведь счастливые и здоровые люди — это основа процветания любой страны».

Во дворце спорта «50 лет Победы» прошел концерт сообщества Федерации художественной гимнастики Якутии, а также показательное выступление приглашенных гостей, звезд Олимпийских игр-2020 в Токио сестер Авериных. С показательными номерами выступили порядка 150 гимнасток Якутска и Покровска, которые представляют спортивные клубы республики: «Бриллианты Туймаады», «Либерти», «Сардаана», «Сияние», РОФСО «Кристалл» и Хангаласскую ДЮСШ.

Сестры Аверины поделились с журналистами впечатлениями от пребывания в Якутске и от выступлений юных спортсменок.

«Мы прилетели только утром и пока не успели ничего посмотреть, но мы рады, что у нас получилось прилететь в Якутск, благодарим за приглашение. Завтра утром мы обязательно поедем и посмотрим все достопримечательности», — сказали гимнастки.

Сестры также отметили, что во дворце спорта оборудован хороший зал со всеми условиями для тренировок гимнасток, а также прокомментировали выступления якутских спортсменок.

«Дети очень стараются и это видно по их улыбкам по время выступления. Самое главное, что им это нравится, и у них все получится. После всех выступлений мы пообщаемся с ребятами. Всем юным гимнасткам желаем здоровья, терпения и чтобы у каждого ребенка горели глаза и чтобы они любили то, чем занимаются», — подытожили Аверины.

Исполнительный директор Федерации художественной гимнастики Якутии Вячеслав Ефимов сообщил, что в мероприятии было около 1000 зрителей и 150 участников. Он также отметил, что в республике гимнастика становится все популярней.

Отметим, что спонсором Федерации художественной гимнастики РС(Я) является крупнейший финансовый институт Якутии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. АЭБ стал спонсором федерации в 2015 году, когда Людмила Николаева, в то время возглавлявшая банк, была избрана руководителем Федерации художественной гимнастики, сообщает ЯСИА.