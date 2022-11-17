Людмила Николаева: Чем больше охват, тем больше вероятность найти нашу Алину Кабаеву

🤸🏻‍♂️🌟 Людмила Николаева рассказала, как воспитать олимпийских чемпионок по художественной гимнастике.

Какие условия создаются для развития художественной гимнастики в Якутии.

Президент Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева рассказала корреспонденту ЯСИА о развитии этого вида спорта в республике, возможностях профессионального роста для гимнасток, расширении географии гимнастики в Якутии и многом другом.

— Сейчас сборная республики по гимнастике готовится к сборам в Ульяновске. Расскажите про эти сборы, почему они проходят именно в Ульяновске и кто наши будущие звездочки?

— Наша Федерация художественной гимнастики большое внимание уделяет качеству подготовки спортсменов. Так уж сложилось за все предыдущие годы, мы имеем очень хорошего партнера – Федерацию художественной гимнастики Ульяновской области, которую возглавляет наш бессменный соратник, друг, партнер Татьяна Грибкова. Мы готовим наших спортсменок к серьезным соревнованиям, к серьезным помостам, к серьезным результатам на ее площадке. В Ульяновске в прошлом году был введен в работу прекрасный дворец художественной гимнастики «Татьяна». Как раз на базе этого спортивного комплекса наши девочки тренируются, живут, учатся и достигают высоких результатов. В прошлом году три спортсменки готовились на базе этого центра и выполнили норматив мастеров спорта РФ. Мы планируем в ноябре отправить очередную сборную. Их у нас две. Первая – дети 2008 года рождения и старше, вторая сборная – девочки 2009 г. р. «Восьмерок» (2008 г. р.), как мы их называем, готовим на получение мастеров спорта, а «девятки» (2009 г. р.) будут представлять республику на очередных играх «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году в Якутске.

— Верно ли, что в Ульяновске очень хорошая, мощная база, в которую погружаются наши девочки и это дает им толчок для развития?

— В Ульяновске создана не просто очень хорошая с точки зрения инфраструктуры база. Самое главное в подготовке спортсменок – это еще и наличие тренерского состава. Мы опираемся на это в нашем партнерстве. Тренеры старшего возраста представляют еще советскую школу подготовки. Оксана Казанцева с Яниной Карпекиной занимались подготовкой наших детей. Сейчас они так же возьмут к себе еще одну нашу сборную.

— Задача федерации – это же не только вырастить чемпиона, спортсмена, но и подтянуть тренерский состав?

— Тренерский состав – это то, что нужно для достижения результата. Детей мы наберем, спортсменов найдем, а кто их будет учить? В любом деле всегда нужно чему-то учиться, а когда ты учишься у педагогов высокого класса, вероятность того, что получишь хороший результат, сильно повышается. Наша федерация уделяет большое внимание формированию тренерского состава, и та работа, которую мы проводим сейчас с нашими старшими детьми, по сути, является инвестициями в их развитие. Сейчас мы еще делаем ставку на молодых тренеров с тем, чтобы создать тот самый массив тренерской среды, который дальше будет обеспечивать системную работу по качественной подготовке наших детей.

— В эту систему подготовки кадров входят и целевые места в университете физической культуры и спорта?

— Обязательно! Здесь хочется отметить руководство республики, конкретно Сергея Местникова, который помогает нам в решении этого вопроса. Мы договорились с республикой о выделении целевых бюджетных мест в институте имени Лесгафта. Именно этот институт и кафедра художественной гимнастики являются для нас той опорной базой, на которой мы сейчас готовим и в будущем планируем готовить специалистов. К примеру, Виктория Андрющенко – это первая выпускница в новейшей, скажем так, истории развития художественной гимнастики Якутии, которая в этом году вернулась в Якутск и тренирует сейчас сборную республики, является тренером ДЮСШ № 1 Якутска. Мария Шпагина, которая тоже представляет мирнинскую школу, сейчас проходит обучение, учится на втором курсе. В этом году поступили еще две выпускницы нерюнгринской школы гимнастики в этот замечательный институт. Так что наши планы, я очень надеюсь, исполняются, и в скором времени молодая когорта тренеров пополнит тот тренерский состав, который сейчас у нас есть. Наш якутский состав уже представлен сильной командой. Всего сейчас работают 14 тренеров: в Якутске, Мирном, Покровске, Нерюнгри. Татьяна Шишигина является мастером спорта СССР, и многие республиканские тренеры – ее ученицы. Именно эта команда поддерживает сегодня всю систему подготовки гимнасток в республике. Конечно, нам важно сохранить ее как базу, дополняя новыми кадрами.

— Художественная гимнастика востребована в республике? Насколько якутяне хотят отдавать в этот вид спорта своих детей?

— Здесь, наверное, заслуга больше принадлежит Федерации художественной гимнастики страны и, конечно же, заслуженному тренеру Ирине Винер. То, что делают они, нам, регионам, очень сильно облегчает задачу популяризации этого вида спорта. Скажите мне, кто не знает художественную гимнастику? Мне кажется, что в нашей стране, да и в мире, нет такого человека. А кто не знает Алину Кабаеву? Знают все. А кто сейчас не знает сестер Авериных? Нам не нужно прилагать каких-то дополнительных усилий в продвижении спорта, потому что спорт сегодня популярен. Наша задача – на местах создавать инфраструктуру, обеспечивать качественный тренерский состав и, конечно, добиваться финансирования, чтобы вся эта система и в регионах тоже работала и в массе своей составила большую систему развития художественной гимнастики в целом в стране.

Этот вид спорта очень популярен, родители с охотой отдают детей. К тому же, это непарный вид спорта, что облегчает задачу подготовки. Нам помогают глобальные тренды, здоровый образ жизни. Сейчас дети проводят очень много времени за компьютерами, за столом. Мне кажется, что любой родитель, который заботится о гармоничном развитии ребенка, должен выбирать какой-то из видов спорта. В данном случае то, что мы делаем, на мой взгляд, очень подходит для девочек республики. Более того, я разговариваю с руководством республики на тему того, чтобы художественная гимнастика стала таким же базовым видом спорта для девочек, как для мальчиков вольная борьба, бокс.

— Планируется ли расширять географию районов, где будет развиваться художественная гимнастика?

— Мы в этом очень заинтересованы и при каждом удобном случае это заявляем. Хотим быть услышанными местными властями, чтобы они поддержали наши инициативы и развивали художественную гимнастику в улусах. К тем трем точкам, где гимнастика сейчас развивается, я бы еще добавила Хангаласский и Нюрбинский улусы, где сейчас идет подготовка детей. У нас есть тренеры – местные энтузиасты, которые посчитали сами для себя необходимостью развивать этот красивейший вид спорта в улусе. Мы полагаем, что таким образом дети получают возможность заниматься гимнастикой, и кто знает, а может быть, среди них мы когда-нибудь найдем олимпийскую чемпионку, о которой так мечтаем.

— А как идет отбор в сборную?

— Мы очень скрупулезно подходим к этому вопросу. Вместе с теми планами стратегического развития, которые мы как федерация строим, я очень заинтересована в развитии массовости. Массовость позволяет сделать выбор ограниченного количества девочек, которые идут в большой спорт и будут представлять сборную республики. Во-первых, у нас проходят соревнования, где старший состав тренеров всегда просматривает девочек. Есть определенные критерии выбора. Как вы сами понимаете, это спортивные критерии: уровень подготовленности, характер, который играет не последнюю роль. Во-вторых, мы делаем отборочные встречи, когда девочки демонстрируют свое мастерство, и тренерский состав выбирает, кого определять в сборную. Но еще и сама специфика спорта задает определенные критерии отбора: одним из важных критериев является год рождения. Так и получается, что мы формируем команды по годам рождения. И, еще раз повторюсь, чем больше будет у нас охват, тем больше вероятность найти нашу Алину Кабаеву.

— Среди гимнасток есть якутянки, которые живут и занимаются в столице. Можете о них рассказать?

— Художественная гимнастика делится на две части. Есть групповая команда и личницы. Так уж получилось, что личницы тренируются в Москве. Мы это только приветствуе и поддерживаем отношения с центром подготовки имени Ирины Винер. У нас базовые тренеры, которые работают с нашей федерацией и у которых тренируются наши дети. Вот, к примеру, Валерия Шкред: сейчас у нее тренируются четыре наших девочки и, конечно, лидер нашей команды Зарина Борисова. Это результат ее труда и плод ее усилий. Зарина у нас в этом году хорошо выступила на «Детях Азии», заняла пятое место в личном зачете. В этом году приехали еще две девочки из Якутска. Даша Христофорова тренируется у другого тренера — у Олеси Петровой.

— Если говорить про сотрудничество с федерацией страны, какие у вас планы?

— У нас не решен пока один главный вопрос – вопрос старшего тренера. Сами понимаете, в любом сообществе есть лидер, но если сегодня я возглавляю федерацию, то я при всем своем желании не могу научить детей спорту, потому что этим должны заниматься профессионально те люди, у которых есть компетенции, знания и опыт. Я давно ставлю перед собой эту задачу — найти старшего тренера, чтобы как можно больше времени детей тренировали у себя дома, в Якутии. Понимаете, всегда всем удобно, когда тренировочный процесс идет дома, рядом с родителями. Мы вышли на Ирину Винер с просьбой помочь нам в решении этого вопроса, отправили соответствующее ходатайство в регионы. Пока ждем решение и очень надеемся, что Ирина Александровна нам поможет, потому что только она, наверное, сможет нынче решить этот вопрос.

— Людмила Валерьевна, что для вас как для главы Федерации художественной гимнастики Якутии сейчас самое важное?

— Федерация будет продолжать свою системную и последовательную работу в решении нескольких следующих задач. Первая – это формирование тренерской команды — большой, хорошей, сильной. Мы это будем делать самостоятельно и, конечно, сильно рассчитываем на помощь Всероссийской федерации и нашей ульяновской базы партнеров. Вторая задача — это качественная подготовка спортсменов. Эта задача зависит от желания самих спортсменов, от их амбиций и качественной работы того же тренерского состава. Третья задача — вопрос развития инфраструктуры. Художественная гимнастика — это очень специфичный спорт, который требует помещения определенных стандартов, как, например, высоту потолков не ниже 13–14 метров. Поэтому мы последовательно работаем с региональными властями по поддержанию и созданию специализированной инфраструктуры. И, конечно, мы мечтаем, что в нашей республике появится своя олимпийская чемпионка. Мы работаем на достижение этой стратегической цели.

— Общаетесь ли вы с родителями девочек?

— Я приверженец тройственной связи, когда и тренер, и ребенок, и родитель работают вместе над развитием ребенка. Только такая тройственность может преодолеть все трудности, которые возникают на пути к достижению цели. Ведь не бывает всё гладко, всё хорошо, бывают и проблемы. И когда все втроем понимают, что делать, получается легче преодолевать препятствия на пути.