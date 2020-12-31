Людмила Николаева: 2021-ый обещает быть насыщенным на события и вызовы

Поздравление президента Федерации по спортивным бальным танцам РС(Я) и Федерации художественной гимнастики РС(Я):

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта, вне зависимости от того, какой вид спорта выбрали для себя однажды. Глубинная миссия спорта – объединять вокруг себя людей, дарить здоровье, красоту, надежду, азарт и стремление к совершенству. Так было всегда, и уходящий год не стал исключением.

2020-ый год был сложным. Он был насыщен важными для всего мира событиями и показал всем, как важно проявлять чуткость и поддержку, быть командными, собранными, дисциплинированными, уметь доверять тем, кто рядом и оправдывать их доверие. Спортсмены Якутии достойно справились со всеми вызовами. Вы перестраивались, адаптировались, привыкали к новым требованиям, но продолжали тренироваться и работать на результат. Уверена, что ваша энергия, целеустремлённость, ответственность и созидательный труд помогут и в дальнейшем двигаться вперед к достижению поставленных целей, несмотря ни на что.

Наступающий 2021 год также обещает быть насыщенным на события и вызовы. Желаю всем нам не раз ощутить щемящее чувство гордости за страну, республику и наших спортсменов, а спортсменам – верить в свои команды, в своих болельщиков и самих себя!

Пусть грядущий год оправдает все ваши мечты и ожидания, откроет новые перспективы, станет годом спортивных успехов и творческих начинаний!

Желаю всем счастья, мира, благополучия и процветания!

С наступающим Новым годом!