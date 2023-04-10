Людиии, где весна? Сегодня ночью температура упадет до -28°

Небольшой снег на севере, северо-востоке, юго-западе, днем юге. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью -25,-30 гр, на севере, северо-востоке и северо-западе -32,-37 гр, на юге и Колыме -19-24 гр, юго-западе -12-17 гр, днем -3-8 гр, юге -3,+2 гр, северо-востоке, севере -10-15 гр, северо-западе -15-20 гр. На побережье Анабарского, Булунского районов местами порывы ветра до 17-22 м/с, метели. В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -26-28°, днем -2-4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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