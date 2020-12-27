Люди здесь кормят огонь, а сами едят сырую рыбу

На телеканале НТВ вышла новая серия кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим», посвященная Якутии, сообщает ЯСИА.

Съемки гастрономического путешествия проходили в ноябре. В новом выпуске программы показали, как ведущий Федерико Арнальди порыбачил на реке Лене, попробовал традиционную якутскую кухню, посетил музей вечной мерзлоты и многое другое. Кроме того, в конце программы он научил всех готовить самый русский салат «Оливье» по-итальянски.

Посмотреть новый выпуск программы можно по ссылке здесь.