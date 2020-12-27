27.12.2020
18:08
510
Якутия
Люди здесь кормят огонь, а сами едят сырую рыбу
На телеканале НТВ вышла новая серия кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим», посвященная Якутии, сообщает ЯСИА.
Съемки гастрономического путешествия проходили в ноябре. В новом выпуске программы показали, как ведущий Федерико Арнальди порыбачил на реке Лене, попробовал традиционную якутскую кухню, посетил музей вечной мерзлоты и многое другое. Кроме того, в конце программы он научил всех готовить самый русский салат «Оливье» по-итальянски.
Посмотреть новый выпуск программы можно по ссылке здесь.
Источник: ЯСИА
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