27.12.2020
18:08
510

Якутия

Люди здесь кормят огонь, а сами едят сырую рыбу

На телеканале НТВ вышла новая серия кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим», посвященная Якутии, сообщает ЯСИА.

Съемки гастрономического путешествия проходили в ноябре. В новом выпуске программы показали, как ведущий Федерико Арнальди порыбачил на реке Лене, попробовал традиционную якутскую кухню, посетил музей вечной мерзлоты и многое другое. Кроме того, в конце программы он научил всех готовить самый русский салат «Оливье» по-итальянски.

Посмотреть новый выпуск программы можно по ссылке здесь.

Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх