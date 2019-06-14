АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.63
 73.01
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2019, 13:45
Политика
Партийные ряды пополняются новыми членами
14.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Афиша
Ночь в филармонии
14.06.2019, 13:15
Финансы
Позитив
Алмазэргиэнбанк наградил победителя акции «Обменяй монеты»
14.06.2019, 13:08
Светская хроника
Instagram
Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости
14.06.2019, 13:00
Экология
Люди на мерзлотных ландшафтах
14.06.2019, 12:45
Судебная хроника
В Якутии экс-руководитель признался в присвоении 3,8 млн рублей
14.06.2019, 12:33
Красота & Здоровье
Интервью
Больничный уют: интервью сестры – хозяйки
14.06.2019, 12:22
Якутия
Движение по переправе через реку в Якутии временно закрыто
14.06.2019, 12:22
Экономика
Энергетики проводят капитальный ремонт электросетей «КВГЭС – Айхал»
14.06.2019, 12:09
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
14.06.2019, 12:01
Судебная хроника
Люди в погонах оказались на скамье подсудимых
14.06.2019, 11:57
Экономика
Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!
14.06.2019, 11:44
Экология
О ликвидации разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе
14.06.2019, 11:30
Происшествия
86 человек тушат лесные пожары в Якутии
14.06.2019, 11:19
Происшествия
Еще один якутянин поверил лжесотруднику банка
14.06.2019, 11:12
Экономика
Обсуждены вопросы развития Арктических районов Якутии
14.06.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Интервью
«Сердечное» интервью
14.06.2019, 10:46
Происшествия
В разных районах Якутска вспыхнул пожар
14.06.2019, 10:42
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
14.06.2019, 10:35
Якутия
О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков
14.06.2019, 10:24
Финансы
Фотофакт
Россельхозбанк поддержал Ысыах АККОР
14.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Руководитель казенного учреждения «обогатился» за счет бюджета?
14.06.2019, 10:00
Экономика
Объявление
Сегодня в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
14.06.2019, 9:49
Судебная хроника
В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании
14.06.2019, 9:38
Якутия
Владимир Солодов о задаче правительства Якутии
14.06.2019, 9:26
Происшествия
Житель Якутии совершил бесстыжий поступок
14.06.2019, 9:14
Экономика
На Сангарской нефтебазе обеспечат своевременную приемку нефтепродуктов
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
14.06.2019, 9:00
Якутск
Депутаты Якутской городской Думы утвердили изменения бюджета
14.06.2019, 2:35
Общество
Резонанс
Правление Союза журналистов Якутии выразило свою позицию по ситуации вокруг Виктории Габышевой
14.06.2019, 1:56
Экономика
РСХБ поддержал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»
14.06.2019, 0:19
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
14.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 14 июня 2019
13.06.2019, 23:08
Происшествия
Резонанс
Глава Чокурдаха: Это политическая расправа!
13.06.2019, 21:24
Экология
Бурый медвежонок Умка поселился в зоопарке «Орто Дойду»
13.06.2019, 21:21
Якутия
Обсуждены вопросы перехода в Якутии от долевого строительства
13.06.2019, 18:43
Якутск
Афиша
Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»
13.06.2019, 18:27
Происшествия
На аттракционе в Якутске травмированы девочки: резонанс
13.06.2019, 18:00
Якутск
На капремонт дорог будет выделена рекордная сумма — Альберт Семенов
13.06.2019, 17:45
Якутия
Власти Якутии обсудили транспортные проблемы Якутии с Минвостокразвития
13.06.2019, 17:30
Экономика
Игорь Шпектор: Якутский Водоканал работает лучше многих водоканалов страны
13.06.2019, 17:20
Экономика
Александр Крутиков посетил Жатайскую судоверфь
13.06.2019, 17:05
Якутск
Фотофакт
Ремонт на улице Чайковского
13.06.2019, 17:00
Экология
Экологи начали проверку разлива нефти в Мирнинском районе Якутии
13.06.2019, 16:40
Экология
Умка прилетела в Якутск
13.06.2019, 16:30
Спорт
Степанида Артахинова выступит на Паралимпийских играх в Токио
13.06.2019, 16:05
Культура & Образование
В Хангаласском улусе оживили картину Михаила Носова «Якуты 17 века. Ысыах»
13.06.2019, 15:45
Экология
Резонанс
В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения
13.06.2019, 15:35
Погода
Погода на завтра
13.06.2019, 15:25
Культура & Образование
Успевайте на «Белые ночи с Бичик»
13.06.2019, 15:10
Культура & Образование
В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»
13.06.2019, 14:55
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» обеспечит вилюйскую группу районов нефтепродуктами
13.06.2019, 14:45
Спорт
В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны
13.06.2019, 14:35
Якутия
Айсен Николаев провел встречу с прокурором Якутии Олегом Нарковским
13.06.2019, 14:22
Культура & Образование
Якутянка в Финляндии работает над созданием уникальной разработки по изучению языков
13.06.2019, 14:00
Культура & Образование
Фотограф из Китая расскажет якутянам о стерхах
13.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯРКБ прошел конкурс акушерок
13.06.2019, 13:15
Экономика
Энергетики ЦЭС проводят в Амгинском улусе капитальный ремонт электрических сетей
13.06.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Как врачи устанавливают диагноз, или все о лабораторной медицине
13.06.2019, 12:47
Происшествия
Операция «Должник» — на дорогах Нерюнгри
13.06.2019, 12:34
Якутия
Анонс
Владислав Левочкин о культуре и духовности
13.06.2019, 12:23
Происшествия
В Якутии угнали машину без аккумулятора
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
13.06.2019, 12:04
Происшествия
46-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников
13.06.2019, 11:50
Финансы
Россельхозбанк и РЭЦ запустили пилотную акселерационную программу
13.06.2019, 11:39
Политика
Жители эвенкийского села о проблемах, требующих безотлагательного решения
13.06.2019, 11:28
Происшествия
В праздничный день в Якутии произошло несколько пожаров
13.06.2019, 11:21
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
13.06.2019, 11:06
Желток
Instagram
История якутской певицы шокировала соцсети
13.06.2019, 10:54
Якутия
В Якутии молодожены сделали это и ни разу не пожалели
13.06.2019, 10:40
Якутск
Фотофакт
В Якутске отпраздновали День России
Экология
14 июня 2019, 13:00
138

Люди на мерзлотных ландшафтах

В Якутии впервые проводится семинар  в рамках международного проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и Арктическим центром Лапландского университета (Финдляндия). 

18-19 июня 2019 года в Чурапчинском улусе на базе Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта и Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина при поддержке Администрации МО «Чурапчинский район» состоится международный семинар «Люди на мерзлотных ландшафтах» в рамках в рамках проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам, Великобритания.

Соорганизаторами семинара являются Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерство сельского хозяйства РС(Я), Арктический центр Лапландского университета (Финляндия), СВФУ им. М.К.Аммосова, ЧГИФКиС, ЯГСХА, АГИКИ, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, МО «Чурапчинский улус (район)», Совет старейшин (Ытык Сүбэ) и общественные организации Республики Саха (Якутия).

Программа семинара разработана совместно со специалистами международного проекта «ICELAW» (Переходящая и изменяющаяся окружающая среда, закон, человеческая среда и мир), реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и впервые проводится в Якутии. Она нацелена на объединение знаний и созидательной энергии специалистов различных наук о Земле и Человеке, а также  представителей местных сообществ для обсуждения следующих актуальных вопросов:

— защита и поиск подходов к решению задач деградации мерзлотных ландшафтов в местах жизнедеятельности людей;

— исторические и природные связи освоения мерзлотных ландшафтов, риски и возможности антропогенной организации криоэкосистем Севера, гидрологические и строительные проблемы населенных пунктов при глобальном изменении климата.

— разработка оптимальных режимов регулирования мерзлотных ландшафтов, стоков вод озер, рек, деградации среды обитания и разработка новых способов рекультивации нарушенных земель;

— воспитание экологической культуры населения в условиях глобального изменения мерзлотных ландшафтов;

— обучения экологическому волонтерству по восстановлению нарушенных земель, спасения от наводнений, соблюдение чистоты рек и озер и защита мерзлотных ландшафтов на основе международной практики;

— стимулирования гражданской науки по мониторингу и обоснования локальных мер по упреждающей защите мерзлотных ландшафтов, рек, озер и аласов.

 

В течение двух дней участники программы ознакомились с состоянием озер, рек, аласов, инфраструктуры, поселений, пастбищ в условиях быстро меняющихся климатических, гидросферных и социокультурных условий сельской жизни в Центральной Якутии.

19 июня в работе международного семинара приняли участие представители научно-исследовательских институтов, министерств и ведомств, муниципальных образований, высших учебных заведений, общественных организаций и объединений.

С приветственным словом выступили Ульяна Алексеевна Винокурова, доктор социологических наук, руководитель инициативной группы, Иннокентий Иннокентьевич Готовцев, ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, Алексей Гаврильевич Егоров, зам.главы МО «Чурапчинский улус» по экономике и инновациям.

Главный координатором проекта является Анна Штаммлер-Госсманн, профессор-исследователь Арктического центра Лапландского университета, Финляндия.

Ведущие спикеры семинара: ученые-мерзлотоведы, экологи, социальные антропологи, гидрологи, экономисты, менеджеры, представители гражданской науки и общественных объединений (по программе семинара).

По итогам семинара будет принята Резолюция в целях формирования нового видения  сельского образа жизни в условиях деградации многолетней мерзлоты, наводнений, разработаны предложения органам власти по рекультивации нарушенных земель, мелиоративных работ и организации экологического волонтерства.

Семинар открыт для всех, кого беспокоит состояние наших аласов, рек, озер, поселений в результате деградации вечной мерзлоты, кто готов помочь родной земле излечить раны бездумного нарушения ее зеленого покрова, стать разумным хозяином родного дома, села, республики, планеты.

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
14.06.2019

Ночь в филармонии

Instagram
Светская хроника
14.06.2019

Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости

Афиша
Культура & Образование
14.06.2019

«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!

Судебная хроника
14.06.2019

Люди в погонах оказались на скамье подсудимых

Экономика
14.06.2019

Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!

Происшествия
14.06.2019

86 человек тушат лесные пожары в Якутии

Интервью
Красота & Здоровье
14.06.2019

«Сердечное» интервью

Якутия
14.06.2019

О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков