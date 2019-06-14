В Якутии впервые проводится семинар в рамках международного проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и Арктическим центром Лапландского университета (Финдляндия).

18-19 июня 2019 года в Чурапчинском улусе на базе Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта и Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина при поддержке Администрации МО «Чурапчинский район» состоится международный семинар «Люди на мерзлотных ландшафтах» в рамках в рамках проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам, Великобритания.

Соорганизаторами семинара являются Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерство сельского хозяйства РС(Я), Арктический центр Лапландского университета (Финляндия), СВФУ им. М.К.Аммосова, ЧГИФКиС, ЯГСХА, АГИКИ, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, МО «Чурапчинский улус (район)», Совет старейшин (Ытык Сүбэ) и общественные организации Республики Саха (Якутия).

Программа семинара разработана совместно со специалистами международного проекта «ICELAW» (Переходящая и изменяющаяся окружающая среда, закон, человеческая среда и мир), реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и впервые проводится в Якутии. Она нацелена на объединение знаний и созидательной энергии специалистов различных наук о Земле и Человеке, а также представителей местных сообществ для обсуждения следующих актуальных вопросов:

— защита и поиск подходов к решению задач деградации мерзлотных ландшафтов в местах жизнедеятельности людей;

— исторические и природные связи освоения мерзлотных ландшафтов, риски и возможности антропогенной организации криоэкосистем Севера, гидрологические и строительные проблемы населенных пунктов при глобальном изменении климата.

— разработка оптимальных режимов регулирования мерзлотных ландшафтов, стоков вод озер, рек, деградации среды обитания и разработка новых способов рекультивации нарушенных земель;

— воспитание экологической культуры населения в условиях глобального изменения мерзлотных ландшафтов;

— обучения экологическому волонтерству по восстановлению нарушенных земель, спасения от наводнений, соблюдение чистоты рек и озер и защита мерзлотных ландшафтов на основе международной практики;

— стимулирования гражданской науки по мониторингу и обоснования локальных мер по упреждающей защите мерзлотных ландшафтов, рек, озер и аласов.

В течение двух дней участники программы ознакомились с состоянием озер, рек, аласов, инфраструктуры, поселений, пастбищ в условиях быстро меняющихся климатических, гидросферных и социокультурных условий сельской жизни в Центральной Якутии.

19 июня в работе международного семинара приняли участие представители научно-исследовательских институтов, министерств и ведомств, муниципальных образований, высших учебных заведений, общественных организаций и объединений.

С приветственным словом выступили Ульяна Алексеевна Винокурова, доктор социологических наук, руководитель инициативной группы, Иннокентий Иннокентьевич Готовцев, ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, Алексей Гаврильевич Егоров, зам.главы МО «Чурапчинский улус» по экономике и инновациям.

Главный координатором проекта является Анна Штаммлер-Госсманн, профессор-исследователь Арктического центра Лапландского университета, Финляндия.

Ведущие спикеры семинара: ученые-мерзлотоведы, экологи, социальные антропологи, гидрологи, экономисты, менеджеры, представители гражданской науки и общественных объединений (по программе семинара).

По итогам семинара будет принята Резолюция в целях формирования нового видения сельского образа жизни в условиях деградации многолетней мерзлоты, наводнений, разработаны предложения органам власти по рекультивации нарушенных земель, мелиоративных работ и организации экологического волонтерства.

Семинар открыт для всех, кого беспокоит состояние наших аласов, рек, озер, поселений в результате деградации вечной мерзлоты, кто готов помочь родной земле излечить раны бездумного нарушения ее зеленого покрова, стать разумным хозяином родного дома, села, республики, планеты.