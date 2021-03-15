Любые работы рядом с газопроводами должны быть согласованы

Газопровод относится к источнику повышенной опасности. Поэтому по территории, где проходит газопровод, устанавливают охранную зону. В преддверии строительно-ремонтного сезона АО «Сахатранснефтегаз» напоминает о правилах проведения работ в охранных зонах газовых трасс.

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования. Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации, так как повреждение газопровода несет большие риски для окружающих. Помимо аварий, связанных с непосредственным повреждением тела или изоляции газопровода, такие инциденты могут повлечь отключение подачи газа, что негативно скажется на потребителях.

Для того, чтобы исключить такие случаи, существуют правила согласования производства работ в зоне сетей газораспределения, эксплуатируемых АО «Сахатранснефтегаз». Установлены определенные охранные зоны, полный перечень с подробными разъяснениями по метражу опубликован на сайте aostng.ru.

При необходимости проведения работ по хозяйственной деятельности и/или связанных с нарушением поверхности почвы более чем на 0,3 метра рекомендуется не менее, чем за пять рабочих дней обратиться в Управление газораспределительных сетей по номеру телефона службы единого окна – 8(4112)319-777, где специалисты уточнят необходимый пакет документов для согласования работ.

На земельных участках, входящих в охранные зоны, запрещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, перемещать, повреждать или уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, перегораживать и препятствовать допуску персонала, разводить огонь. Также напоминаем о том, что запрещается самовольно подключаться к газораспределительным сетям, набрасывать, приставлять к наземным газопроводам и зданиям ГРП посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

Срок действия письменного разрешения на производство работ – три месяца. Для пролонгации разрешения необходимо также дополнительное письменное разрешение.