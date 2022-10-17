Любовь сильнее любых препятствий!

Якутянка прилетела в Уссурийск, чтобы выйти замуж за мобилизованного жениха

Иногороднюю пару расписали в местном ЗАГСе без очереди.



Якутянка преодолела тысячи километров, чтобы выйти замуж в Уссурийске. Ее жениху пришла повестка, и он отправился на подготовку в Приморский край. На заключение брака у пары был всего один день. Эту романтичную историю рассказали журналистам «Комсомолки» в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутии, сообщает ИА UssurMedia.

Невеста работает в местном детском садике, жених — в золотодобывающей компании. У нее дочка, у него — два ребенка от предыдущего брака. Познакомились молодые люди через общих знакомых. Сначала общались по телефону, т.к. жили в разных городах, а потом девушка переехала к любимому.

Влюбленные планировали сыграть красивую свадьбу, копили деньги. Но тут неожиданно объявили частичную мобилизацию. Дениса призвали.

«Пришла повестка, забрали. Он говорит: ну ладно, приеду — поженимся. Но потом приехал туда и, видимо, не стал ждать. Сделал предложение», — делится Ольга.

Она тоже не стала заставлять его ждать, а тут же купила билеты и полетела к любимому в Уссурийск.

Сочетать влюбленных узами брака помогла администрация поселка. Они договорились с уссурийским отделом ЗАГС, чтобы пару зарегистрировали без очереди.

«У нее буквально был один день, чтобы заключить брак. На следующий день она уже улетела, мобилизованных из части выпускают совсем ненадолго, только на регистрацию. И мы пытаемся сделать все, что в наших силах: найти контакты, даже в выходной день, договориться. В таких ситуациях человечность должна быть прежде всего», — рассказали редакции в администрации Нижнего Куранаха.

Как оказалось, это не первая пара из района, решившая ускорить скрепление брака. До этого во Владивостоке поженились еще влюбленные. У них тоже был всего один день на все про все — воскресенье, выходной. К счастью, там были еще пары из других городов и отдел ЗАГСА пошел им всем навстречу.

